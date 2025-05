Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében kívánja kormányozni a katolikus egyházat. A Leó pápák története meglehetősen vegyes, volt köztük nagy egyházreformer pápa, mások a szociális érzékenységükkel tüntettek, de olyan is akadt, aki végérvényes szakadást idézett elő a keresztény közösségben. Volt, aki a hívek harcos védelmével írta be magát a pápaság történetébe, akadt, aki korát meghaladó nézeteket vallott, de olyan is, aki évszázadokkal pörgette volna vissza az idő kerekét, ha teheti, mások pedig ügyesen játszották a hatalmasok játékát egy olyan korban, amikor az egyház feje nem csak spirituális vezető, de világi hatalommal rendelkező uralkodó is volt.","shortLead":"Prevost bíboros a XIV. Leó nevet választotta, ezzel pedig egyben utalást is tett arra, hogy mely elődeinek szellemében...","id":"20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c79f3279-732e-4181-8587-c4b116134517.jpg","index":0,"item":"65dab731-fb63-45cb-aeb2-1c807f53ed8a","keywords":null,"link":"/360/20250510_papak-tortenelem-leo-papa-nevvalasztas","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"XIV. Leó pápa a felvett nevével is üzen a világnak - de miről voltak híresek az elődei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 11. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel feltétel nélküli tárgyalásokat javasolt Kijevnek.","shortLead":"Ukrajna tűzszünetet vár el, Moszkva ehhez szabna feltételeket. Messzire jutottunk ahhoz képest, hogy a Kreml reggel...","id":"20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae02f8a-9908-4c3b-8b12-575645e952bd.jpg","index":0,"item":"60c22f7a-91db-492d-9328-4e17b7e3a8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Trump-zelenszkij-beketargyalas-tuzszunet-putyin-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 19:27","title":"Trump: tessék tárgyalni! Zelenszkij: rendben, de van egy feltételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche 928-as.","shortLead":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche...","id":"20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7.jpg","index":0,"item":"d6bb9683-50cc-451a-a33d-6d0d128d46a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 11. 07:21","title":"40 éves, mégis szinte vadonatúj bukólámpás Porsche vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53297a5-fc66-4136-bbca-aee41d58e228","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazda, és a férfi, akit megkért, hogy felügyelje az állatot, börtönbe kerülhet.","shortLead":"A gazda, és a férfi, akit megkért, hogy felügyelje az állatot, börtönbe kerülhet.","id":"20250512_eletveszelyes-kutyatamadas-negyeves-kislany-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53297a5-fc66-4136-bbca-aee41d58e228.jpg","index":0,"item":"111cc1c2-53fc-4d09-81e6-75ab77f3c5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_eletveszelyes-kutyatamadas-negyeves-kislany-vademeles","timestamp":"2025. május. 12. 09:51","title":"Életveszélyes sérüléseket okozott egy kutya egy négyéves kislánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","shortLead":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","id":"20250512_nav-szja-adobevallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"e279fd8e-0f49-4394-8d14-ed4b9b7cdf4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_nav-szja-adobevallas","timestamp":"2025. május. 12. 08:13","title":"160 ezer magyart figyelmeztet a NAV: gond van az adóbevallásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d67a72-2182-458d-b8b7-7b6439a55a72","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei nem tudnak hibázni, ha közbeszerzésekről van szó – és ha Rogán Antal minisztériuma írja ki őket. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei nem tudnak hibázni, ha közbeszerzésekről van szó – és ha Rogán Antal minisztériuma írja ki őket. ","id":"20250512_honvedelmi-miniszterium-megbizas-balasy-gyula-nemzeti-kommunikacios-hivatal-honvedseg-nepszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d67a72-2182-458d-b8b7-7b6439a55a72.jpg","index":0,"item":"09732ba1-64a2-4c97-948b-d22a8aa954c4","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_honvedelmi-miniszterium-megbizas-balasy-gyula-nemzeti-kommunikacios-hivatal-honvedseg-nepszerusites","timestamp":"2025. május. 12. 10:51","title":"Géppuskafészek, bunker és egy aknamező építése – Balásy Gyula cégei milliárdokért népszerűsítik a honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet az amerikai Yale Egyetem kutatói tettek közzé Brian Scholl pszichológus vezetésével.","shortLead":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet...","id":"20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab.jpg","index":0,"item":"44a7b897-1b68-4190-9279-2e384557f313","keywords":null,"link":"/360/20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","timestamp":"2025. május. 11. 16:10","title":"Váratlan mértékben befolyásolja a videós értekezleteket, hogy kinek milyen a mikrofonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]