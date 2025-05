Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba849e1b-9884-4417-8a5f-4c83130b897d","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A várakozásoknak megfelelően, de azokat felülmúló arányban nyerte a román elnökválasztás első fordulóját a szélsőjobboldali George Simion. A kérdés, hogy összeáll-e az őt megállítani képes szövetség Nicusor Dan bukaresti főpolgármester mögött.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően, de azokat felülmúló arányban nyerte a román elnökválasztás első fordulóját...","id":"20250511_hvg-roman-elnokvalasztas-szelsojobb-george-simion-nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba849e1b-9884-4417-8a5f-4c83130b897d.jpg","index":0,"item":"88b3e81f-d3c3-4a3f-ba86-103873866502","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-roman-elnokvalasztas-szelsojobb-george-simion-nicusor-dan","timestamp":"2025. május. 11. 10:30","title":"Egységfront építésével próbálják megállítani Romániában a magyarellenes Orbán-követő széljobbos elnökjelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acde3114-ab76-4623-9b55-c1621801000e","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Tekintettel arra a különös kémiára, amelyet a szupernehéz elemek kutatói a korlátozott számú atomokkal fedeztek fel, ki tudja, milyen furcsaságokat fognak találni az elkövetkező években. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Tekintettel arra a különös kémiára, amelyet a szupernehéz elemek kutatói a korlátozott számú atomokkal fedeztek fel, ki...","id":"20250511_periodusos-rendszer-Az-uj-elemek-megkerdojelezik-a-regi-szabalyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acde3114-ab76-4623-9b55-c1621801000e.jpg","index":0,"item":"7d243929-e8d0-4d66-a42f-124ca841febc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250511_periodusos-rendszer-Az-uj-elemek-megkerdojelezik-a-regi-szabalyokat","timestamp":"2025. május. 11. 19:15","title":"Kitöltjük-e a periódusos rendszert? Az új elemek felfedezése a Pandora szelencéjének kinyitására emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"360","description":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást is. Az egy dolog, hogy megtizedelnék a NASA-t, kukáznák a középtávú holdprogramot, a Nemzetközi Űrállomást, továbbá az egyetlen űrhajót, amit a NASA végre ki tudott izzadni – csakhogy félő, hogy ezzel gyakorlatilag átpasszolják az USA űrbeli dominanciáját Kínának.","shortLead":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást...","id":"20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb.jpg","index":0,"item":"093d9c43-01d8-4847-99ad-0b8660fd4879","keywords":null,"link":"/360/20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Most ért be Elon Musk törleszkedése: Trump beszántaná a NASA-t és tálcán kínálná fel a Holdat Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e7dd84-95e8-4cde-bc11-0d175472d3c5","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Pápaként kitűzött céljairól beszélve az új pápa, XIV. Leó az emberi méltóságra, a munkahelyekre és az igazságosságra leselkedő lehetséges veszélyként szólt a mesterséges intelligenciáról.","shortLead":"Pápaként kitűzött céljairól beszélve az új pápa, XIV. Leó az emberi méltóságra, a munkahelyekre és az igazságosságra...","id":"20250510_A-mesterseges-intelligencia-veszelyeire-figyelmeztetett-a-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e7dd84-95e8-4cde-bc11-0d175472d3c5.jpg","index":0,"item":"e567eacd-b17a-4c83-8ed9-369eba1d5bf4","keywords":null,"link":"/elet/20250510_A-mesterseges-intelligencia-veszelyeire-figyelmeztetett-a-papa","timestamp":"2025. május. 10. 16:49","title":"A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett részlet Michael Bungay Stanier Hogyan dolgozzunk együtt (szinte) bárkivel? című könyvéből.","shortLead":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett...","id":"20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4.jpg","index":0,"item":"53bd381e-d31b-44ac-96f8-30aade1c998f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","timestamp":"2025. május. 10. 19:15","title":"Íme hat alapelv, hogy bárkivel jól együtt tudjon dolgozni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d1f0a9-7166-4789-8004-ca511515f8e2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Április elsején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvény tervezetét, amelyet el is fogadott az Országgyűlés, és benne maradt az a kitétel is, hogy fogyasztó elkerülheti a büntetést, ha feldobja a dílerét. A Duma Aktuál csapata némi ornitológiai kitérő után elemezte a helyzetet. Mi lesz ezután a Trainspottinggal vagy Ganxsta Zolee munkásságával? Jön a DÁP mellé a DOPE? Mi lenne, ha a herbál a felsőbb, tehetősebb rétegek kábítószere lenne? És ami a legfontosabb: valóban segít az új szabályozás?","shortLead":"Április elsején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvény tervezetét, amelyet el is fogadott...","id":"20250510_duma-aktual-drogtorveny-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d1f0a9-7166-4789-8004-ca511515f8e2.jpg","index":0,"item":"974f6f8c-536e-44bd-a3e9-e4bd5e35eaaf","keywords":null,"link":"/360/20250510_duma-aktual-drogtorveny-szigoritas","timestamp":"2025. május. 10. 19:30","title":"„A helyzet nagyon durva\" – felszívta magát a Duma Aktuál az új drogtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","shortLead":"Kigyulladt egy medencetisztító szereket gyártó üzem.","id":"20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38347886-f664-41da-975e-e60eec34bd61.jpg","index":0,"item":"ff20223e-61ff-4b3a-91c1-c630db2a22d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Mergezo-klorfelho-miatt-nem-mehettek-ki-a-szabadba-szazezrek-Kataloniaban","timestamp":"2025. május. 10. 13:31","title":"Mérgező klórfelhő miatt nem mehettek ki a szabadba százezrek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]