[{"available":true,"c_guid":"74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni egy ellenséges pilóta.","shortLead":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni...","id":"20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36.jpg","index":0,"item":"b4eb4104-fd5e-4145-8b1b-517021dbc0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Legyőzte az embert a mesterséges intelligencia a szimulált légiharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392bcfcc-aa15-41ac-89a7-d98cc43783ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444, az ATV és a 24.hu újságíróit díjazták. ","shortLead":"A 444, az ATV és a 24.hu újságíróit díjazták. ","id":"20250313_Harom-ujsagiro-kapott-Magyar-Sajto-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392bcfcc-aa15-41ac-89a7-d98cc43783ca.jpg","index":0,"item":"ea70436b-4172-4345-9a16-010758d2ceae","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Harom-ujsagiro-kapott-Magyar-Sajto-dijat","timestamp":"2025. március. 13. 14:09","title":"Magyar Sajtó-díjat kapott a kegyelmi ügyet kirobbantó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még itt van a mellözön a Hunyadiból. Alig lehet követni Donald Trump békeharcát és vámháborúját is. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még...","id":"20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0.jpg","index":0,"item":"01af454b-02e2-46fb-9081-edb63b7e8e17","keywords":null,"link":"/360/20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 13. 11:24","title":"Gergely Márton: Akiért a harag szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74.jpg","index":0,"item":"fe99a1b9-4893-4bc4-aefa-6542fe1b94e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","timestamp":"2025. március. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Alaptörvény módosítgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés alapján, a GDPR arra kötelezi a magyar hatóságokat, hogy helyesbítsék a nemi identitásra vonatkozó személyes adatot, amennyiben az pontatlan, vagyis minden olyan esetben, amikor a transz emberek társadalmi valósága és nemi identitása eltér a születéskor rögzített nemüktől.","shortLead":"A döntés alapján, a GDPR arra kötelezi a magyar hatóságokat, hogy helyesbítsék a nemi identitásra vonatkozó személyes...","id":"20250314_Europai-Birosag-Helyesbiteni-kell-a-transz-emberek-nemet-a-magyar-nyilvantartasokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818.jpg","index":0,"item":"86712475-7888-4562-a503-dbbea2e58320","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Europai-Birosag-Helyesbiteni-kell-a-transz-emberek-nemet-a-magyar-nyilvantartasokban","timestamp":"2025. március. 14. 12:26","title":"Európai Bíróság: Helyesbíteni kell a transz emberek nemét a magyar nyilvántartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0654a8d7-52cf-45f8-83ed-80cf105dd35a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tizennégy embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt.","shortLead":"Tizennégy embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt.","id":"20250314_rendorseg-razzia-szorakozohelyek-hajdu-bihar-kabitoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0654a8d7-52cf-45f8-83ed-80cf105dd35a.jpg","index":0,"item":"3d0419d4-9bea-4161-a0c2-9d394ad6ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_rendorseg-razzia-szorakozohelyek-hajdu-bihar-kabitoszer","timestamp":"2025. március. 14. 18:28","title":"A lámpabúrában is drog volt elrejtve: hajdúsági szórakozóhelyeken razziázott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953a8d70-c577-4d3d-80f8-d259aa48406f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Putyin nemet mondott az amerikai ajánlatra, újabb felvételek terjednek fegyvertelen ukránok kivégzéséről. A nyugalmazott NATO-tengernagy szerint a hírszerzési információk megvonása Ukrajnától olyan, mintha bekötött szemmel küldenék a ringbe. A pénzpiacok eközben rettegni kezdtek a Fehér Ház rövidlátásától. Erről írnak a külföldi lapok.","shortLead":"Miközben Putyin nemet mondott az amerikai ajánlatra, újabb felvételek terjednek fegyvertelen ukránok kivégzéséről...","id":"20250314_nato-foparancsnok-ukrajna-trump-amerikai-hirszerzes-embereletek-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/953a8d70-c577-4d3d-80f8-d259aa48406f.jpg","index":0,"item":"af3a371d-513d-4213-b120-6a78a27d3f85","keywords":null,"link":"/360/20250314_nato-foparancsnok-ukrajna-trump-amerikai-hirszerzes-embereletek-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 14. 13:55","title":"Volt NATO-főparancsnok: Máris számtalan emberéletbe került, amit Trump művelt Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]