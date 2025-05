Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3860d259-f1db-444a-986d-e1ccb555b0bc","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Régóta várták Dél-Amerikában.","shortLead":"Régóta várták Dél-Amerikában.","id":"20250512_carlo-ancelotti-brazil-szovetsegi-kapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3860d259-f1db-444a-986d-e1ccb555b0bc.jpg","index":0,"item":"098336ad-ce3a-4099-8c40-b64ab9beb7e6","keywords":null,"link":"/sport/20250512_carlo-ancelotti-brazil-szovetsegi-kapitany","timestamp":"2025. május. 12. 16:20","title":"Eldőlt: a spanyol bajnokság lezárultával Ancelotti lesz a brazil szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61cd275-9378-48a6-a069-14f93d6130bc","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Miközben a technológiai fejlődés szinte napról napra új mérföldköveket ér el, a gyártás világa csendben, de annál gyorsabban készül az automatizáció óta nem látott átalakulásra. Színre lépnek az MI-ügynökök, amelyek emberi beavatkozás nélkül is tudnak működni az üzemekben.","shortLead":"Miközben a technológiai fejlődés szinte napról napra új mérföldköveket ér el, a gyártás világa csendben, de annál...","id":"20250512_ipar-4-0-gyartas-automatizacio-mesterseges-intelligencia-ugynokok-ai-agents","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f61cd275-9378-48a6-a069-14f93d6130bc.jpg","index":0,"item":"966dc2a3-2c78-41fe-87e0-75eb4d5572af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_ipar-4-0-gyartas-automatizacio-mesterseges-intelligencia-ugynokok-ai-agents","timestamp":"2025. május. 12. 10:30","title":"30%-kal nagyobb termelékenység? A megoldás már megvan, egyszerűen csak alkalmazni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b9193f-cedd-494a-9828-ef121918ef09","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét drágulás, ismét az egész országban.","shortLead":"Ismét drágulás, ismét az egész országban.","id":"20250512_alberlet-berleti-dij-ksh-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9193f-cedd-494a-9828-ef121918ef09.jpg","index":0,"item":"9e2cfa06-6a0c-4c83-b8a2-1230285f71d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_alberlet-berleti-dij-ksh-ingatlan","timestamp":"2025. május. 12. 09:23","title":"Ennyi pénz alatt inkább el se induljon albérletet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","shortLead":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","id":"20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a.jpg","index":0,"item":"da7a6728-7dda-495b-abdc-44b787fc69af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","timestamp":"2025. május. 11. 21:28","title":"Eddig ígéret maradt a kormányzati segítség a száj- és körömfájás vírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"360","description":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást is. Az egy dolog, hogy megtizedelnék a NASA-t, kukáznák a középtávú holdprogramot, a Nemzetközi Űrállomást, továbbá az egyetlen űrhajót, amit a NASA végre ki tudott izzadni – csakhogy félő, hogy ezzel gyakorlatilag átpasszolják az USA űrbeli dominanciáját Kínának.","shortLead":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást...","id":"20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb.jpg","index":0,"item":"093d9c43-01d8-4847-99ad-0b8660fd4879","keywords":null,"link":"/360/20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Most ért be Elon Musk törleszkedése: Trump beszántaná a NASA-t és tálcán kínálná fel a Holdat Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","shortLead":"Budapest legromosabb romkocsmája 21 év után húzza le a rolót.","id":"20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50351e14-c9f3-445a-ba26-9a0e6bd5e797.jpg","index":0,"item":"d6a908dd-33b3-4da5-bb2d-391db9a5dd04","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_vittula-bezaras-kertesz-utca-kocsma","timestamp":"2025. május. 12. 12:29","title":"Bezár a Vittula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20250512_kamionok-baleset-m5-ocsa-halalosbaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"109358e6-8cc9-4660-ade3-629a056742ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kamionok-baleset-m5-ocsa-halalosbaleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:04","title":"Kamionok ütköztek az M5-ösön, meghalt egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem sérült meg senki.","shortLead":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem...","id":"20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc.jpg","index":0,"item":"eefb8cef-953b-43fd-a699-b7fa5f8a665b","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","timestamp":"2025. május. 11. 16:20","title":"Porördög repített a levegőbe egy szentmártonkátai családi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]