Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"93cc8f9f-1801-4bd1-ac67-f7a9c734e1b9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utolsó napjait töltötte a jegybank élén Matolcsy György, amikor hűséges munkatársaival újabb alapítvány felállításába fogott. Még rejtély, hogy ki, milyen célból, milyen forrásból és mennyi pénzt tesz majd bele.","shortLead":"Az utolsó napjait töltötte a jegybank élén Matolcsy György, amikor hűséges munkatársaival újabb alapítvány...","id":"20250508_Matolcsy-Gyorgy-alapitvany-Eurazsia-Penzugyi-Kozpontjaert-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cc8f9f-1801-4bd1-ac67-f7a9c734e1b9.jpg","index":0,"item":"220aceeb-954f-4a3c-b435-4a82763b637b","keywords":null,"link":"/360/20250508_Matolcsy-Gyorgy-alapitvany-Eurazsia-Penzugyi-Kozpontjaert-mnb","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"A HVG megtalálta: bejegyezték Matolcsy György legújabb alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat élelem után kutatott.","shortLead":"Az állat élelem után kutatott.","id":"20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"abe47976-4811-4bd9-844f-ceb687065ab9","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","timestamp":"2025. május. 07. 19:08","title":"Videón, ahogy egy medve kinyitja egy parkoló autó ajtaját, és bemászik a kocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","shortLead":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","id":"20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"2f90a583-dc94-424e-9fed-cc160d65972d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","timestamp":"2025. május. 08. 07:53","title":"Volt, aki tízmillió forinttal támogatta a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43912afc-5a41-4e4b-b15d-7b9968f99a0e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Smashy nevű almárkájukat tavaly vásárolták meg, és kezdettől fogva a külföldi terjeszkedés alapjává akarták tenni.","shortLead":"A Smashy nevű almárkájukat tavaly vásárolták meg, és kezdettől fogva a külföldi terjeszkedés alapjává akarták tenni.","id":"20250508_Megnyitott-a-Simons-Burger-etterme-New-Yorkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43912afc-5a41-4e4b-b15d-7b9968f99a0e.jpg","index":0,"item":"c8a1b3c3-dd20-4f09-a413-3d2f3fdf1fce","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Megnyitott-a-Simons-Burger-etterme-New-Yorkban","timestamp":"2025. május. 08. 14:34","title":"Megnyitott a Simon’s Burger étterme New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","shortLead":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","id":"20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4.jpg","index":0,"item":"02da84e8-af81-4aee-af0b-0047b5fb96cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","timestamp":"2025. május. 07. 17:48","title":"J. D. Vance szerint Oroszország túl sokat kér a háború lezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","id":"20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e.jpg","index":0,"item":"8ba12968-98e0-454b-8ace-c24a7684b211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","timestamp":"2025. május. 07. 18:03","title":"Milyen színű lesz az első bolygó, ahol Földön kívüli életet találhat az emberiség? Úgy tűnik, lila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]