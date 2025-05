Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. május. 12. 07:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz, hogy fenntartható módon tudjuk le a heti nagybevásárlást. De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána.","shortLead":"Néhány alapszabály ismerete és betartása, egy kis odafigyelés és némi tudatosság szükséges csupán ahhoz...","id":"20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b1df48-86d7-4c59-bc78-f1f2a4aa317e.jpg","index":0,"item":"4c4870b3-a9b9-46ec-aae2-8e2d8529c5a9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250512_SPAR-Nestle-evtervezo-fenntarthato-bevasarlas-tippek","timestamp":"2025. május. 12. 11:30","title":"Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé vált, hogy nem lesz meg a többségük. A második napra már a későbbi XIV. Leó, azaz Robert Francis Prevost vált a pápaválasztás esélyesévé.","shortLead":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé...","id":"20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363.jpg","index":0,"item":"e58cbc77-96c4-4dae-85c6-ee400a028f1c","keywords":null,"link":"/elet/20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 12. 05:40","title":"Az első körben még Erdő Péter kapta az egyik legtöbb szavazatot a pápaválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buda Péter szerint „alaptalan vádak esetén ugyanis nem fogalmazunk úgy, hogy „várjuk meg, amíg hivatalos értesítést kapunk az ukrán hatóságoktól”.","shortLead":"Buda Péter szerint „alaptalan vádak esetén ugyanis nem fogalmazunk úgy, hogy „várjuk meg, amíg hivatalos értesítést...","id":"20250512_szijjarto-peter-ukrajna-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"839c4f5c-19e8-4a22-9bdd-2ed50b207a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_szijjarto-peter-ukrajna-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 08:50","title":"Szakértő az ukrán–magyar kémbalhéról: Zavarba-, sőt, kétségbeejtő Szijjártó Péter reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés. Az egyiknek a 2021-es készülékek birtokosai örülhetnek igazán.","shortLead":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés...","id":"20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9.jpg","index":0,"item":"5004b24c-4785-4aff-82c7-e9874c0d7a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","timestamp":"2025. május. 13. 09:03","title":"Régebbi iPhone-ja van? Most kaphatta meg az újabb modellek nagy újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2472c7-fc26-480d-9234-def84340d587","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kaliforniai központú Faraday Future jövője jelen pillanatban nem tűnik túl rózsásnak.","shortLead":"A kaliforniai központú Faraday Future jövője jelen pillanatban nem tűnik túl rózsásnak.","id":"20250512_3-honap-alatt-mindossze-2-darab-villanyautot-adott-el-a-komoly-bajban-levo-faraday-future","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2472c7-fc26-480d-9234-def84340d587.jpg","index":0,"item":"3ab9eed8-a962-4ffb-9f15-68e68bd57eef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_3-honap-alatt-mindossze-2-darab-villanyautot-adott-el-a-komoly-bajban-levo-faraday-future","timestamp":"2025. május. 12. 07:59","title":"3 hónap alatt mindössze 2 darab villanyautót adott el a komoly bajban lévő gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","shortLead":"Tóth Endre szerint a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni.","id":"20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d092d4-0eb8-4bc8-8a01-bb4c5cf8f896.jpg","index":0,"item":"3fb3c715-d069-4eef-a011-4d2ae793898c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-mozgalom-toth-endre-orszaggyulesi-kepviselo-nem-indul-2026-valaszas","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Újabb momentumos képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","id":"20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04.jpg","index":0,"item":"5d62f7a8-4a09-4bff-8d3f-a3eb5f120d31","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","timestamp":"2025. május. 11. 15:23","title":"Kecske támadt a versenyzőkre a Giro d'Italia albán szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]