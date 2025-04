Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"663c6c06-b67e-4bcc-8bf2-8fc4fe3c5166","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Hetedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250415_Gondolkozz-velunk-Gondoltam-egy-szamot-Szexi-a-matek-7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/663c6c06-b67e-4bcc-8bf2-8fc4fe3c5166.jpg","index":0,"item":"b9293576-0965-4b6c-9d4c-2c06751a62ad","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Gondolkozz-velunk-Gondoltam-egy-szamot-Szexi-a-matek-7","timestamp":"2025. április. 15. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Gondoltam egy számot – Szexi a matek 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1bcf7e-57d4-4273-859c-c6eaf00978e5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Álláspontjait váltogatva igazodott Trumphoz a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de a Signalgate megingathatja Tim Waltz pozícióját.","shortLead":"Álláspontjait váltogatva igazodott Trumphoz a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de a Signalgate megingathatja Tim Waltz...","id":"20250413_hvg-mike-waltz-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d1bcf7e-57d4-4273-859c-c6eaf00978e5.jpg","index":0,"item":"fcf87ae8-51e6-4bee-8763-a44b26c7a3ac","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-mike-waltz-kontur","timestamp":"2025. április. 13. 16:15","title":"Zöldsapkásként került a képviselőházba, véleménye áthangolásával pedig Trump kegyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék sem kell hozzá.","shortLead":"Egy szék és egy egyszerű tornagyakorlat elegendő ahhoz, hogy rájöjjön az ember, mennyire erősek a lábai. Sőt, még szék...","id":"20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc88d4a-53f0-4cc7-abcb-ace2d9dc5176.jpg","index":0,"item":"fd716501-07e7-4b2b-8e2d-fe76e9ad313d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_oregedes-egeszseg-ules-allas-kutatas-lab-egeszsege","timestamp":"2025. április. 14. 19:03","title":"Kíváncsi, mennyire számít idősnek? Végezze el ezt a tesztet, 30 másodperc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","shortLead":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","id":"20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"5380c8ba-fcfd-45c4-941f-aaa44a35739b","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","timestamp":"2025. április. 13. 21:09","title":"Aláírásgyűjtéstől várja Kocsis Máté, hogy a tiszások eltűnjenek a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl gyorsan emelték a tabletta adagolását.","shortLead":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl...","id":"20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6.jpg","index":0,"item":"0b81aa86-3c59-4bad-bc2b-a395b400aa0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","timestamp":"2025. április. 14. 14:05","title":"Májkárosodást okozott a Pfizer kísérleti súlycsökkentő gyógyszere, leállították a fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","shortLead":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","id":"20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041.jpg","index":0,"item":"f0dc925b-db12-406d-b8ee-a64500629f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","timestamp":"2025. április. 14. 17:58","title":"Fizetési felszólítást küldött a TEK a Telexnek, miután az ellene zajlott intézkedés miatt panaszt tett a portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","shortLead":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","id":"20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7.jpg","index":0,"item":"30a2b286-72aa-4c7b-b8d0-444cc23b29a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","timestamp":"2025. április. 14. 12:18","title":"BDPST: Tiborcz István csak bérelte a 250 milliós Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 15. 12:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]