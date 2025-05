Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell megállapodniuk.","shortLead":"A döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell...","id":"20250529_kuria-haziorvosi-ugyelet-szerzodes-itelet-magyar-orvosi-kamara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"2cb15e06-c76e-4a62-89e0-5c82251a317b","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_kuria-haziorvosi-ugyelet-szerzodes-itelet-magyar-orvosi-kamara-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:10","title":"Kúria: Nem kényszeríthetik a háziorvosokat egyoldalúan meghatározott ügyeleti szerződések aláírására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb születésszámát mérték. „Nem lehet amellett szó nélküli elmenni, hogy milyen ma a családok állapota Magyarországon” – mondja Szabó-Tóth Kinga szociológus, a Miskolci Egyetem docense, akit az okokról kérdeztünk. A tartós változás eléréséhez a kiszámíthatóbb családpolitika csak a kezdet lenne.","shortLead":"A kormány igyekezete ellenére egyre kevesebb gyerek születik Magyarországon, idén áprilisban minden idők legkisebb...","id":"20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8da09bd8-ba2b-438b-8351-4a3e733e7245.jpg","index":0,"item":"b9f025e8-38ce-4159-a798-9b736f3732cb","keywords":null,"link":"/360/20250530_KSH-statisztika-szuletesszam-magyarazat-demografia-csaladpolitika-Szabo-Toth-Kinga-szociologus","timestamp":"2025. május. 30. 12:12","title":"Hiába küzd a kormány a gyerekvállalásért százmilliárdokból, ha a társadalom, a családok és az egyén állapota is katasztrofális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oroszlánrészt vállal majd a munkából a tehetségkutató zsűritagjaként.","shortLead":"Oroszlánrészt vállal majd a munkából a tehetségkutató zsűritagjaként.","id":"20250529_Geszti-Peter-is-benne-lesz-a-Csillag-Szuletikben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25.jpg","index":0,"item":"5252b57d-ed99-4412-a8bb-dd5c22a7fb09","keywords":null,"link":"/kultura/20250529_Geszti-Peter-is-benne-lesz-a-Csillag-Szuletikben","timestamp":"2025. május. 29. 08:17","title":"Geszti Péter is benne lesz a Csillag Születik zsűrijében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át a talajt a mikroműanyag-szennyezés.","shortLead":"Az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el két egyetem kutatói, amelyből kiderül, hogy mennyire mélyen szőttet át...","id":"20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea1c386-dcb8-4bd9-8c3a-b18d021f4abd.jpg","index":0,"item":"761ebfd5-c2da-47fa-9443-7f2db65834f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_mikromuanyag-szennyezes-rovar-giliszta-talaj-vizsgalat-elelmiszer-taplaleklanc","timestamp":"2025. május. 29. 20:03","title":"Már a giliszták is tele vannak mikroműanyaggal, és ez óriási bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie az árrésstopot a kormánynak.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie...","id":"20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23.jpg","index":0,"item":"5c51c898-0fe4-41fd-9b7c-c2ae175de1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","timestamp":"2025. május. 28. 19:24","title":"Kereskedelmi Szövetség: A kormány vezesse ki a legrövidebb időn belül az árrésstopot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","shortLead":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","id":"20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442.jpg","index":0,"item":"f22d376f-3df3-4745-984d-8d9dd00d86f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","timestamp":"2025. május. 29. 15:03","title":"Kettészakadhat Afrika, a szemünk láttára jöhet létre egy új kontinens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","shortLead":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","id":"20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba.jpg","index":0,"item":"92c424a3-35f0-45e6-9745-8c6722858fa3","keywords":null,"link":"/elet/20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","timestamp":"2025. május. 28. 20:17","title":"Egyetemista önkéntesek gondozzák a kórházban hagyott csecsemőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás fiának a cége HypeX Montenegro d.o.o. néven.","shortLead":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter...","id":"20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19.jpg","index":0,"item":"4897847a-b079-47a2-b06b-193d1140592f","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","timestamp":"2025. május. 29. 06:15","title":"Uniós pénzek felhasználásában segít Montenegróban a Valton-tulaj és a volt fejlesztési miniszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]