[{"available":true,"c_guid":"15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira irdatlan mennyiségű vád, aminek nagy része minden alapot nélkülöz. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, amelyben szóba kerül még a rendszerváltás is.



","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira...","id":"20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb46f836-46f0-4117-a540-4d860756a8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:30","title":"Almási Tamás a Fülkében: Egy úthenger elindult, de előtte még sárral megdobáltak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami a mágnese mező legapróbb változását is képes detektálni.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami...","id":"20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23105aa-ab8f-4227-be94-dc27402f94e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:03","title":"Magyar kutató segített megépíteni a miniatűr eszközt, ami a szív és az agy vizsgálatánál segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igyekszik másokat is elvigyázatosságra inteni.","shortLead":"Igyekszik másokat is elvigyázatosságra inteni.","id":"20200911_Vajna_Timeat_szovodmenyekkel_kezelik_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa8821-31ee-4bb6-9894-e04a9f173d03","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Vajna_Timeat_szovodmenyekkel_kezelik_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:17","title":"Vajna Tímeát szövődményekkel kezelik a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek.","shortLead":"A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek.","id":"20200911_teszt_koronavirus_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7b36fa-1681-42b7-9f97-13d900215453","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_teszt_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:57","title":"Nem teszteltetik magukat a frakciók a parlamenti kezdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számos vonaton mindennap emelt szintű fertőtlenítést végeznek, az autóbuszokat minden éjjel és napközben is takarítják. ","shortLead":"Számos vonaton mindennap emelt szintű fertőtlenítést végeznek, az autóbuszokat minden éjjel és napközben is takarítják. ","id":"20200910_MAV_vonat_volan_busz_jarvany_takaritas_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1448ff-ec15-4c5d-96f7-bb1fe319177f","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_MAV_vonat_volan_busz_jarvany_takaritas_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:06","title":"Újra belehúz a fertőtlenítésbe a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","shortLead":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","id":"20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b8048-09e2-4126-b795-c87689198a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:17","title":"Elárulta az ügyészség, mi állt a Szijjártó Péter elleni feljelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9d6093-5cdd-4a71-9026-518b0bdc8a5c","c_author":"Szondy Máté","category":"360","description":"A klinikai szakpszichológus egy kormánylapban megjelent írásra reagál, amely szerint a pszichológushallgatók ideológiai képzést kapnak. Szondy Máté leírja, mi ebben a tévedés. Vélemény. ","shortLead":"A klinikai szakpszichológus egy kormánylapban megjelent írásra reagál, amely szerint a pszichológushallgatók ideológiai...","id":"20200911_Szondy_Mate_Miert_nincs_illiberalis_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c9d6093-5cdd-4a71-9026-518b0bdc8a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d728e8-0561-4e95-96ef-2ba71cb9b9c2","keywords":null,"link":"/360/20200911_Szondy_Mate_Miert_nincs_illiberalis_pszichologia","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:30","title":"Szondy Máté: Miért nincs illiberális pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja volt az egyik visszatérő téma, Nagy Ervin például SZFE-pólóban, elcsukló hangon beszélt erről, miután megkapta a legjobb színésznek járó díjat.\r

\r

","shortLead":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja...","id":"20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9590e46-e752-43bb-bc09-75b054ef4aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"A mi kis falunk lett az év sorozata, több díjazott is az SZFE-ügyről beszélt a gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]