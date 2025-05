Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb az emberek életminősége egy friss felmérés szerint. Az ország évi több ezer magyart vonz a jobb megélhetés és jobb élet reményében, külföldiként azonban gyakran szinte lehetetlen lakást és munkát szerezni. Ma már, azt mondják, nem is lehet gyorsan sok pénzt összeszedni. Beszéltünk olyan háromgyerekes anyával is, aki épp a vagyonát éli fel odakint, mert a magyar orvosok már lemondtak nagybeteg lányáról.","shortLead":"Gyönyörű tájak, tiszta levegő, béke és magas fizetések. Nemcsak Európában, de az egész világon Svájcban a legjobb...","id":"20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a6a0e7-1b58-433e-94ad-35f3cdd61cd9.jpg","index":0,"item":"df56a97c-7df6-4a14-90f7-c085a6562047","keywords":null,"link":"/360/20250528_kivandorlas-svajcba-ulfoldon-elo-magyarok-svajc-megelhetes-lakhatas-munka-penz-ausztria","timestamp":"2025. május. 28. 19:30","title":"„Más mocskát takarítani szörnyű érzés volt” – jól hangzik, de bitang nehéz magyarként boldogulni a világ egyik legjobb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","shortLead":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","id":"20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"f3c81f14-647c-4a07-b5c6-bfe5470ab3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","timestamp":"2025. május. 29. 08:36","title":"BMW, Mercedes, VW: külön vámmegállapodásért lobbiznak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","shortLead":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","id":"20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178.jpg","index":0,"item":"10698a80-c426-452c-b518-fe0f0caeee35","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","timestamp":"2025. május. 29. 09:56","title":"Marsi Anikó az édesapja öngyilkosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és az általános gazdasági bizonytalanság miatt a családok egyre tudatosabban szervezik a mindennapi bevásárlásaikat. Az ár mellett azonban fontos szempont lett a minőség, az egészséges összetevők, a frissesség és a kényelem is. Ebben a megváltozott fogyasztói környezetben kiemelkedő szerepet töltenek be azok a kereskedelmi láncok, amelyek képesek egyensúlyt teremteni a kedvező árak és a magas színvonalú kínálat között.","shortLead":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és...","id":"20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c.jpg","index":0,"item":"01812ca1-f708-449f-a9bd-160f63a80685","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 29. 11:30","title":"Egyre fontosabb a tudatos vásárlás – így segítik a családokat a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak a pacemakerek és más orvosi eszközök is.","shortLead":"Koreai mérnökök olyan ultrahangos megoldást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben átalakulhatnak...","id":"20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb0586-e499-4ea9-aaec-4523f6212d02.jpg","index":0,"item":"e3f9a43c-06ea-4464-9c25-0c0916c89f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_vezetek-nelkuli-toltes-ultrahang-energiatovabbitas","timestamp":"2025. május. 28. 17:33","title":"Vízen keresztül is működik az újfajta vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja el.","shortLead":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja...","id":"20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d.jpg","index":0,"item":"a1446ab5-d691-49cd-bf5e-14bdee19ea7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","timestamp":"2025. május. 29. 17:03","title":"Videón az izraeli szuperlézer, repülés közben szedi le az ellenséges drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","shortLead":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","id":"20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442.jpg","index":0,"item":"f22d376f-3df3-4745-984d-8d9dd00d86f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","timestamp":"2025. május. 29. 15:03","title":"Kettészakadhat Afrika, a szemünk láttára jöhet létre egy új kontinens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]