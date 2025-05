Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján második WhisperTon cége 10 millió forinttal növelte adózott eredményét az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján második WhisperTon cége 10 millió forinttal növelte adózott eredményét az egy évvel...","id":"20250526_whisperton-strenner-antal-tiktok-beszamolo-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2.jpg","index":0,"item":"680272bf-fa8a-4b13-b67a-8505ee7fc82c","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_whisperton-strenner-antal-tiktok-beszamolo-eredmeny-profit","timestamp":"2025. május. 26. 17:11","title":"Eddigi legjobb évét zárta WhisperTon, cége 30 milliós profitot termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy közeledő autó ijesztette el az állatot, így a férfi megmenekült. ","shortLead":"Egy közeledő autó ijesztette el az állatot, így a férfi megmenekült. ","id":"20250525_kenguru-tamadas-ausztralia-arviz-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb.jpg","index":0,"item":"d1463dbf-3448-43dc-a821-351f364c2eee","keywords":null,"link":"/elet/20250525_kenguru-tamadas-ausztralia-arviz-allatvedelem","timestamp":"2025. május. 25. 15:00","title":"Egy kenguru támadt rá egy ausztrál férfira, majd megpróbálta vízbe fojtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615cd84a-fe15-4edb-9330-b8b0a31f44ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házigazda-páros mellett meghívott vendégként rendszeresen megfordulnak majd a Fidesz-frakció képviselői is, ígérik. ","shortLead":"A házigazda-páros mellett meghívott vendégként rendszeresen megfordulnak majd a Fidesz-frakció képviselői is, ígérik. ","id":"20250525_Nemeth-Balazs-podcast-Bende-Balazs-Frakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615cd84a-fe15-4edb-9330-b8b0a31f44ec.jpg","index":0,"item":"47c7d371-bd43-4883-90c6-2aae698ec3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Nemeth-Balazs-podcast-Bende-Balazs-Frakcio","timestamp":"2025. május. 25. 18:15","title":"Németh Balázs podcastot indít, amiben Bende Balázs lesz az állandó politikai szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára, hogy izgalmasabbá váljon a hercegség F1-es versenye. ","shortLead":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára...","id":"20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5.jpg","index":0,"item":"9e87270c-fa5e-4918-bdcb-45fa66ca514c","keywords":null,"link":"/sport/20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:37","title":"Elég-e a csillogó körítés ahhoz, hogy az F1 megmaradjon Monacóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő egy hónapot hagyott az amerikai elnök arra, hogy megegyezzenek a felek.","shortLead":"Bő egy hónapot hagyott az amerikai elnök arra, hogy megegyezzenek a felek.","id":"20250526_Trump-elhalasztja-az-50-szazalekos-europai-vamok-bevezeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"05c0a427-0fec-46d4-9116-c16be3e49799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Trump-elhalasztja-az-50-szazalekos-europai-vamok-bevezeteset","timestamp":"2025. május. 26. 05:10","title":"Trump elhalasztja az 50 százalékos európai vámok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem kell lezárt üzleti év sem a pályázáshoz: elég, ha van egy kocsma, amit üzemeltet, és regisztrált az NTAK-ba az adott vállalkozás.","shortLead":"Nem kell lezárt üzleti év sem a pályázáshoz: elég, ha van egy kocsma, amit üzemeltet, és regisztrált az NTAK-ba...","id":"20250526_kocsmaprogram-konnyites-videki-italboltok-tamogatasa-kisfaludy-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"43fb7f3c-a5f4-4a5a-882f-33b898f69793","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_kocsmaprogram-konnyites-videki-italboltok-tamogatasa-kisfaludy-program","timestamp":"2025. május. 26. 15:05","title":"Eltöröltek még egy korlátot: nullkilométeres cégeket is várnak már a kocsmaprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]