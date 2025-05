Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"581e4029-f700-4e65-9eb1-44bbb287b499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetről felvétel készült, e szerint a rendész támadóját egy járókelő közbelépésével sikerült a helyszínen tartani. ","shortLead":"Az esetről felvétel készült, e szerint a rendész támadóját egy járókelő közbelépésével sikerült a helyszínen tartani. ","id":"20250530_bkk-rendesz-dulakodas-blaha-lujza-ter-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581e4029-f700-4e65-9eb1-44bbb287b499.jpg","index":0,"item":"c36e8817-a644-4148-8473-26966d572b57","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_bkk-rendesz-dulakodas-blaha-lujza-ter-video","timestamp":"2025. május. 30. 18:06","title":"Végignézte a kollégája, ahogy földre viszik a BKK-rendészt a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036e63af-afec-42c8-9c37-ae34e21ba899","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem kutatói felvetették annak a lehetőségét, hogy ha nincs élet az Enceladus nevű égitesten – a Szaturnusz jeges holdján –, akkor érdemes lenne mikrobákat telepíteni oda.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem kutatói felvetették annak a lehetőségét, hogy ha nincs élet az Enceladus nevű égitesten –...","id":"20250530_enceladus-szaturnusz-holdja-elet-fertozes-mikroorganizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036e63af-afec-42c8-9c37-ae34e21ba899.jpg","index":0,"item":"a8453e00-5fbc-4cb1-8923-fbe919637553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_enceladus-szaturnusz-holdja-elet-fertozes-mikroorganizmus","timestamp":"2025. május. 30. 19:03","title":"Élettel fertőznék meg a Szaturnusz jeges holdját, és ez több kérdést is felvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b048fe78-d3b2-42ee-950a-50d807eed1bf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Keith Jarrett koncertjei meditációs alámerülések, mint ő maga fogalmazott, mindig párbeszédben áll valami mással, mint amit éppen játszik. Egy német lány pedig ahelyett, hogy fogorvosnak tanult volna, a kínokat enyhítő más pályát választott: ha nem így dönt, nem születik meg minden idők legsikeresebb zongoraszóló-dzsesszalbuma. Ido Fluk Köln 75 című filmje ennek állít emléket.","shortLead":"Keith Jarrett koncertjei meditációs alámerülések, mint ő maga fogalmazott, mindig párbeszédben áll valami mással, mint...","id":"20250530_hvg-csak_osszejott-koln-75-film-ajanlo-keith-jarrett-koncert-jazz-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b048fe78-d3b2-42ee-950a-50d807eed1bf.jpg","index":0,"item":"d343c75b-d314-4368-a2d0-b745f05fb39c","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-csak_osszejott-koln-75-film-ajanlo-keith-jarrett-koncert-jazz-album","timestamp":"2025. május. 30. 18:00","title":"Akik látták és hallották, egy vallás követőivé váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 31. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d02c7c-47dd-441e-8c63-2f75263d41d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, hogy miért most adtak ki drámai hangú közleményt, amikor régóta köztudott dologról van szó.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy miért most adtak ki drámai hangú közleményt, amikor régóta köztudott dologról van szó.","id":"20250529_orosz-hirszerzes-szerbia-ukrajna-loszer-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d02c7c-47dd-441e-8c63-2f75263d41d9.jpg","index":0,"item":"3dc0ae94-43cd-48e8-8cc4-b352777761b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-hirszerzes-szerbia-ukrajna-loszer-szallitas","timestamp":"2025. május. 29. 21:20","title":"Ráeszmélt az orosz hírszerzés, hogy a testvéri szerbek lőszert szállítanak Ukrajnának, és nagyon kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146d2a87-bf4c-481b-9c4a-635fb2fbc955","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A drogellenes hadjáratukra is milliárdokat csoportosítottak át.","shortLead":"A drogellenes hadjáratukra is milliárdokat csoportosítottak át.","id":"20250530_aszalyelharitas-drogellenes-akcioterv-Magyar-Kozlony-milliardok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146d2a87-bf4c-481b-9c4a-635fb2fbc955.jpg","index":0,"item":"7a2be4ef-dc63-469e-b2fc-914230020daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_aszalyelharitas-drogellenes-akcioterv-Magyar-Kozlony-milliardok","timestamp":"2025. május. 30. 07:57","title":"Több milliárd forintot ad a kormány az aszály elhárítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]