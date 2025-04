Havi 340 millió forinttal költhet többet idén januártól a Fidesz parlamenti frakciója közpénzből, miután kormánypárti javaslatra megemelték a képviselőcsoportok – nemcsak a Fidesz, hanem az összes frakció – által működésre, alkalmazottakra, felszerelésre elkölthető állami támogatási keretét.

Mivel a Fideszé a legnagyobb frakció, ők profitálnak a legtöbbet a változtatásból – ezt amúgy csak a Fidesz és a KDNP szavazta meg, az ellenzéki frakciók egyike sem –, ami azt jelenti, hogy az összességében évi 7 milliárd forint pluszkiadásból bő 4 milliárd üti a Fidesz-frakció markát.

Könnyen jött, könnyen megy – gondolhatta a Fidesz-frakció és máris elkezdte költeni az „ajándékpénzt”. A keret terhére a frakciók nem közvetlenül, hanem az Országgyűlés Hivatalán keresztül költhetnek, amelynek szerződéslistája nyilvános – ebből kiderül az összeg, a szerződés tárgya és az aláírók is.

A listából látszik, hogy a frakcióvezető Kocsis Máté idén február 1-én aláírt egy 230 milliós, majd március 3-án egy újabb, ezúttal 270 milliós szerződést, melyekkel összesen félmilliárd forint értékben rendelt „audiovizuális médiaszolgáltatás(ok)ra szánt műsorszám előállítást” a TV Com Kft.-től.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írta alá a szerződéseket Túry Gergely

A szerződéseken a másik aláíró Kálomista Márton, mivel ő – a NER egyik kedvenc kurzusfilmese, az ElkXrtuk producere, Kálomista Gábor fia – a TV Com ügyvezetője. Mindkét szerződés 9-9 hónapra szól, havi 55,5 millió forinthoz jut a cég. Ezért a cégnek vélhetően videókat kell gyártania, de a szerződéslistából nem derül ki, hogy hányat és hova.

Kerestük a Fidesz-frakciót is, hogy megtudjuk: milyen tartalommal, milyen műsorszám(ok) előállítását rendelték meg, hány videót, hány perceseket, hol teszik ezeket közzé és miért esett a választásuk éppen a TV Com Kft.-re? A Fidesz képviselőcsoportjától cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Kerestük a TV Com Kft.-t is, amelynek amúgy Kálomista Márton csak az ügyvezetője (bő 3 éve), a cég tulajdonosa Radnai Ádám (szűk 5 éve). A cég életében az 500 milliós megbízás jelentős előrelépés lesz, hiszen az utóbbi három évének – 2021-2023 – mérlege alapján éves nettó árbevétele 6-700 millió forint között volt, ehhez pedig stabilan évi 230-250 milliós adózott eredmény, profit társult.

A HVG a szerződésről kérdezte volna a cégtulajdonost, Rádai Attilát, ám ő nem kívánt nyilatkozni, és az ügyvezetőhöz irányított. Rádai amúgy hajóskapitány és a badacsonyi vitorláskikötő kikötőmestere is. De annyira nem áll messze tőle a film- és műsorgyártás, hogy van egy ilyen profilú új cége, a Határtalan Kreativitás Film Kft. is, amit idén április 10-én jegyeztek be és ennek is Kálomista Márton az ügyvezetője.

Kálomista Márton MTI / Balogh Zoltán

A Fidesz-frakcióval kötött két, összesen 500 millió forint összértékű szerződés részleteiről a cégtulajdonos javaslata alapján Kálomista Mártonnak több kérdést is feltettünk írásban, ám cikkünk megjelenéséig tőle sem kaptunk választ. A Kálomista vezette TV Com Kft. amúgy nemcsak a Fidesz, hanem a közmédia szerződéslistáján is visszatérő szereplő.

A HVG is megírta, az MTVA 2024-ben 61,1 millió forintot fizetett a TV Com Kft.-nek a Vár a Kárpát-medence című magazin legyártására. Emellett egy másik, sokkal nagyobb megbízás is jutott a cégnek a közmédiától: a 2023 végén között szerződés alapján a vállalkozás a Nyár 24 című magazinműsor gyártásáért 650,2 millió forintot kapott (2023. december 15.-2024. augusztus 2. közötti időszakra).

Érdekesség, hogy Kálomista Márton a producere a Szent Kelet vesztett varázsa című dokumentumfilm-sorozatnak, amelyet író-rendezőként a fideszes publicista, Bayer Zsolt jegyez. Ezt, a közmédia számára készült, Mongóliát bemutató sorozatot a Szerencsejáték Zrt. is szponzorálta 40 millió forinttal, a szakmai támogató pedig Obrusánszky Borbála Magyarország mongóliai nagykövete volt – az ő unokahúga pedig Rogán Antal felesége, akiről nemrég derült ki, hogy úgy visel többmilliós ruhákat, táskákat és ékszereket, hogy állítólag ezek nem az ő tulajdonát képezik – legalábbis Rogán Antal ezt mondta Gulyás Gergelynek, további részleteket pedig nem árul el.

(Nyitóképünk illusztráció)