[{"available":true,"c_guid":"2f13d6b4-9a1a-41a5-8f7e-14edf913b225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ábrahám Róbert nem ért egyet a fejleményekkel, ezért szerdán 18 órára tüntetést szervez a Kossuth térre. ","shortLead":"Ábrahám Róbert nem ért egyet a fejleményekkel, ezért szerdán 18 órára tüntetést szervez a Kossuth térre. ","id":"20250415_Lakatos-Mark-vad-rendorseg-megszuntette-az-eljarast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f13d6b4-9a1a-41a5-8f7e-14edf913b225.jpg","index":0,"item":"66578f4d-b8a9-46ab-8d1a-2b1bb1343f6d","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Lakatos-Mark-vad-rendorseg-megszuntette-az-eljarast","timestamp":"2025. április. 15. 09:19","title":"Elévülés miatt megszüntette a rendőrség az eljárást, amelyben szexuális zaklatással vádolták Lakatos Márkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6739f-ea05-4c27-a43f-e87cf0916cbf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nagyobb teljesítményű rollerek alig harmadán van biztosítás. ","shortLead":"A nagyobb teljesítményű rollerek alig harmadán van biztosítás. ","id":"20250415_robogosok-felnek-rolleresek-ketharmadanak-nincs-biztositasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d6739f-ea05-4c27-a43f-e87cf0916cbf.jpg","index":0,"item":"92feadb6-7d4e-45c8-82d6-2fdc7aa26db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_robogosok-felnek-rolleresek-ketharmadanak-nincs-biztositasa","timestamp":"2025. április. 15. 10:49","title":"Milliókat fizethetnek a biztosítatlan robogósok, e-rolleresek, de a többséget nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével.","shortLead":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét...","id":"20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453.jpg","index":0,"item":"e7631bc8-5acd-495b-a0df-a7d79d1f473e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi kisebbségek jogait a gyerekek védelmére hivatkozva.","shortLead":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi...","id":"20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7.jpg","index":0,"item":"0fff3a32-baae-4d33-8654-dd2771df66a4","keywords":null,"link":"/360/20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","timestamp":"2025. április. 15. 08:02","title":"Magyar Pétertől félve korlátozta a gyülekezési jogot a Fidesz – ez a nemzetközi sajtó megfejtése az Alaptörvény 15. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","shortLead":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","id":"20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041.jpg","index":0,"item":"f0dc925b-db12-406d-b8ee-a64500629f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","timestamp":"2025. április. 14. 17:58","title":"Fizetési felszólítást küldött a TEK a Telexnek, miután az ellene zajlott intézkedés miatt panaszt tett a portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amelyben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]