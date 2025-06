Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0087e138-4927-4077-8585-5eb896f1d1e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord részvételi aránnyal voksoltak rá, bár a helyzetet könnyítette, hogy ő volt az egyetlen induló.","shortLead":"Rekord részvételi aránnyal voksoltak rá, bár a helyzetet könnyítette, hogy ő volt az egyetlen induló.","id":"20250602_Dobrev-Klarat-valasztottak-a-Demokratikus-Koalicio-uj-elnokenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0087e138-4927-4077-8585-5eb896f1d1e8.jpg","index":0,"item":"367655c2-fcad-4227-9bc1-6f68a25072b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Dobrev-Klarat-valasztottak-a-Demokratikus-Koalicio-uj-elnokenek","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Nincs meglepetés, Dobrev Klárát választották a Demokratikus Koalíció új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","shortLead":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","id":"20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85.jpg","index":0,"item":"bcefdd7f-79f7-469e-b88e-cd1a09f7c539","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","timestamp":"2025. június. 02. 10:23","title":"Magyar rendszámmal bukkant fel a világ legdrágább autója Monacóban – de nem az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ilyen a béke.","shortLead":"Ilyen a béke.","id":"20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938.jpg","index":0,"item":"19dcfac0-dd15-4fa6-8a8f-a89f7cc13a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:18","title":"Orbán Viktor: Befelé megyünk a háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység is hatással lehet a műholdak élettartamára.","shortLead":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység...","id":"20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351.jpg","index":0,"item":"a2a85c4f-8bb6-4412-8d74-de8f960b2f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","timestamp":"2025. június. 02. 19:03","title":"Veszélyesek lehetnek Elon Musk aláhulló műholdjai, és ebben a Napnak is szerepe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","shortLead":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","id":"20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74.jpg","index":0,"item":"dcb4ef77-a004-493e-a4af-4864120fd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. június. 03. 11:31","title":"Kínos kudarc eddig az elektromos Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eddig sokszor hónapokig vesztegeltek az utcákon az elhagyott autók. ","shortLead":"Eddig sokszor hónapokig vesztegeltek az utcákon az elhagyott autók. ","id":"20250602_Zuglo-par-nap-utan-elszallitjak-a-rendszam-nelkuli-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5.jpg","index":0,"item":"4d876930-a595-4d7a-a546-ca02dc4c4a74","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Zuglo-par-nap-utan-elszallitjak-a-rendszam-nelkuli-autokat","timestamp":"2025. június. 02. 07:41","title":"Bekeményít Zugló – új szabály szerint pár nap után viszik a roncsautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]