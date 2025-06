Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2f0c4f9-b5e0-4105-9ed7-5606ae9525f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS és több más rendszer mellett az AirPodsokhoz is bejelenthet új képességeket az Apple – mutatjuk, mi mindenre lehet számítani.","shortLead":"Az iOS és több más rendszer mellett az AirPodsokhoz is bejelenthet új képességeket az Apple – mutatjuk, mi mindenre...","id":"20250605_apple-airpods-fulhallgatok-wwdc-uj-funkciok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f0c4f9-b5e0-4105-9ed7-5606ae9525f6.jpg","index":0,"item":"675cdb28-608d-45dd-bb58-c29fc1f142bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_apple-airpods-fulhallgatok-wwdc-uj-funkciok-bejelentes","timestamp":"2025. június. 05. 12:03","title":"Ingyen jöhet egy rakás új funkció az Apple fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és az árréssapka közötti rövid időszakban semnyugodhattak meg a boltok, a kiskereskedelmi különadó is fájdalmas a 2024-es beszámolók alapján. ","shortLead":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és...","id":"20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"16a25155-7ad5-43cf-b54d-7740f2547bd7","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","timestamp":"2025. június. 04. 12:32","title":"Két kormányzati sarc között nem jutott lélegzethez az Aldi és a SPAR, egyre nagyobbakat hasalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára kinevezte.","shortLead":"Együtt dolgozott a 2000-es években a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és az a főosztályvezető, aki őt a posztjára...","id":"20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"78c471bc-858a-4ec4-8143-82e245fc7470","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_fidesz-csepel-polgarmester-jelolt-szolo-utcai-javitointezet-igazgato","timestamp":"2025. június. 05. 21:06","title":"A Fidesz csepeli polgármester-jelöltje volt, aki felterjesztette a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját a posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a421cf01-fe33-4e55-a772-9996e0a35030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozott körben már a felhasználók is próbálgathatják a Google újdonságát, amelynek elég elküldenie a bevásárlólistát, hogy aztán beszerezzen mindent a netről. ","shortLead":"Korlátozott körben már a felhasználók is próbálgathatják a Google újdonságát, amelynek elég elküldenie...","id":"20250605_google-project-mariner-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421cf01-fe33-4e55-a772-9996e0a35030.jpg","index":0,"item":"c74940f0-4b9b-4f1a-a8e4-c18fc8cdf0e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_google-project-mariner-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. június. 05. 08:03","title":"Itt a Google újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngészője felett, aztán megcsinál mindent, amit kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3101f120-4dde-4bce-a6e5-ed6284cc23ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell – nyilatkozta a csődközelbe került műtrágyakirály, Bige László.","shortLead":"A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell –...","id":"20250605_Bige-Laszlo-El-kellene-donteni-ki-az-aki-ehen-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3101f120-4dde-4bce-a6e5-ed6284cc23ba.jpg","index":0,"item":"97b49d1c-2614-4e45-a437-5eaaacd30610","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_Bige-Laszlo-El-kellene-donteni-ki-az-aki-ehen-hal","timestamp":"2025. június. 05. 08:25","title":"Bige László: El kellene dönteni, ki az, aki éhen hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","id":"20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b.jpg","index":0,"item":"81342a03-0d88-4f2f-a081-61d57ef32bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. június. 04. 07:59","title":"Drágán mért izgalom: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]