A táplálkozási szokásokat méri fel az NNGYK, okoskarkötőt és vásárlási utalványt kapnak a résztvevők

Országos Táplálkozási és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) néven indít felmérést a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Az átfogó vizsgálat (pdf) célja, hogy megbízható, időben összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a magyar felnőtt lakosság táplálkozásáról.

A kutatásban önkéntes alapon lehet részt venni, a közreműködést az NNGYK egy 15 ezer forintos vásárlási utalvánnyal hálálja meg. Emellett a résztvevők megtarthatják azt az okoskarkötőt is, amellyel a lépéseik számát kell mérniük egy meghatározott időszakban. Az érintetteknek három napig táplálkozási naplót is vezetniük kell, valamint egészségügyi szakember méri meg a testtömegüket, a magasságukat, a derékkörfogatukat, valamint néhány táplálkozással kapcsolatos kérdést is feltesznek nekik.

Az OTÁP felmérést 2009, 2014 és 2019 után negyedszer tartják meg, a részvétel teljesen önkéntes, a jelentkezők bármikor elállhatnak a részvételtől. A közreműködőket arra kérik, hogy fogadják a hozzájuk ellátogató egészségügyi szakembert, aki a mérések végzi majd, és kérdéseket tesz fel.