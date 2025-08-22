Lesújtó adatok érkeztek Magyarország legfontosabb partnerétől

Németország gazdasága a második negyedévben a vártnál nagyobb mértékben, 0,3 százalékkal zsugorodott, miután az első negyedévben az amerikai vámok előtti exportfelpörgetés torzította a statisztikát. A július végi előzetes jelentés még csak 0,1 százalékos csökkenést jelzett. Az idei első és a tavalyi utolsó negyedévben 0,3, illetve 0,2 százalékkal bővült a német gazdaság – írja a Bloomberg.

A gyengébb ipari termelés mellett az 1,4 százalékos beruházási visszaesés és a mérsékeltebb fogyasztás is rontotta az adatot. Elemzők szerint most jelent meg először teljes mértékben az amerikai vámok negatív hatása, ami különösen a német ipart sújtja.

Az újonnan rendelkezésre álló adatok alapján 2025 júniusában különösen a feldolgozóipar és az építőipar termelése alakult rosszabbul a vártnál. Ezen túlmenően a 2025 második negyedévére vonatkozó magánfogyasztást is lefelé módosították a szolgáltatási szektorból származó újabb információk alapján, például a vendéglátóipar a 2025 júniusi forgalmáról. Összességében az előzetes jelentés és az új számítások között beérkezett konjunktúra-mutatók a 2025. második negyedévben a gazdasági helyzet romlását jelezték.

A visszaesés visszaveti a reményeket, hogy Európa legnagyobb gazdasága kilábalhat a két éve tartó recesszióból – jegyzi meg a Bloomberg. A Bundesbank is stagnálást valószínűsít a harmadik negyedévben. A kilátásokat tovább terheli a gyenge globális kereslet, a geopolitikai bizonytalanság, valamint a strukturális gondok – például az elöregedő munkaerő és a bürokrácia.

Némi bizakodásra ad okot a kormány nagyszabású védelmi és infrastrukturális költekezési terve, amelynek hatása 2026-tól érezhető. Emellett az augusztusi beszerzésimenedzser-index javulást mutatott, ami arra utal, hogy a három éve tartó feldolgozóipari válság lassan véget érhet.