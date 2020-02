Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","id":"20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625b2713-f5da-4786-b429-e69b3ab6fbc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","timestamp":"2020. február. 10. 18:33","title":"Index: Előzetesben is ült a gyermekpornográfiával vádolt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.","shortLead":"A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.","id":"20200211_dzsudzsak_balazs_al_ain_fc_al_ittihad_szerzodesbontas_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9976a9d9-ac62-40ec-b5d7-ea63a6b8462a","keywords":null,"link":"/sport/20200211_dzsudzsak_balazs_al_ain_fc_al_ittihad_szerzodesbontas_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2020. február. 11. 06:06","title":"Dzsudzsák szerint a volt klubjának elnöke nem mer a szemébe nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megadták, ami jár. ","shortLead":"Megadták, ami jár. ","id":"20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dc956b-8cb8-4469-8101-76d13c8862cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","timestamp":"2020. február. 10. 07:36","title":"Így ünnepelte az Oscar közönsége az Élősködők stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","shortLead":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","id":"20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7735b0c-c8f0-42a0-a4e5-1b67380d7577","keywords":null,"link":"/sport/20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. február. 10. 22:20","title":"Visszamenőleges hatállyal tiltották el Kim Rasmussent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig a köztársaságnak már akkor megvolt a jelképe Göncz Árpád személyében. Nem véletlen, hogy a születésnapján, február 10-én összemosódik a két ünnep. ","shortLead":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig...","id":"20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970419f3-6b73-4291-9a19-f6adb3c4b2b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","timestamp":"2020. február. 10. 20:00","title":"„Máig Árpi bácsi maradt” – így fonódott össze Göncz Árpád személye és a köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan Oscar-díjat kaptak, sőt egyes részeket titokban a Vasfüggöny mögött, Prágában készítettek.","shortLead":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan...","id":"20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3af6e-5b95-4aee-b704-54a268ee57d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","timestamp":"2020. február. 09. 21:32","title":"80 éves a Tom és Jerry rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca82946-496f-4453-8ae8-3879841b8099","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre a közönöségnek is megmutatták, hogy konkrétan mi lett a 10 éves fejlesztési projekt végeredménye.","shortLead":"Végre a közönöségnek is megmutatták, hogy konkrétan mi lett a 10 éves fejlesztési projekt végeredménye.","id":"20200210_ime_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperauto_elso_peldanya_ssc_tuatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca82946-496f-4453-8ae8-3879841b8099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f61b20a-480a-4477-9aa8-62106bb58f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_ime_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperauto_elso_peldanya_ssc_tuatara","timestamp":"2020. február. 10. 11:21","title":"Íme a 480 km/h végsebességű hiperautó első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]