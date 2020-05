Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali hajléktalan menedék lakóinak és dolgozóinak küzdelmeiről.","shortLead":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali...","id":"20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed0452-5055-4873-89e2-31a8a99db13c","keywords":null,"link":"/kultura/20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","timestamp":"2020. május. 02. 17:45","title":"Észrevennénk végre a láthatatlanokat is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","shortLead":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","id":"20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fc17c0-1ddc-42cf-a80e-8cffdd3d0be7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 03. 16:52","title":"Ha lesz nyolc futam, lesz érvényes világbajnok a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken. Az alábbiakban a környezetvédelmi szakértő társadalmi párbeszédre és összefogásra buzdító írását közöljük.","shortLead":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken...","id":"20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5e478-ac53-43bb-8939-f5d654e711a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","timestamp":"2020. május. 03. 19:15","title":"Az embereket megbénítja a személyes felelősség. Mi a kulcsa a hatékony klímavédelemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0fe500-b00d-4561-9384-8c6da78e432d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, alig félórás sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, ezúttal a Dél-Pesti Kórház főigazgatójával.","shortLead":"Rövid, alig félórás sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, ezúttal a Dél-Pesti Kórház főigazgatójával.","id":"20200502_Operativ_Torzs_folynak_a_gyogyszerkiserletek_a_rokonlatogatas_szabalysertes_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f0fe500-b00d-4561-9384-8c6da78e432d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261b1b1-7233-4914-93f7-ebcb3af50fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Operativ_Torzs_folynak_a_gyogyszerkiserletek_a_rokonlatogatas_szabalysertes_lehet","timestamp":"2020. május. 02. 10:55","title":"Operatív Törzs: folynak a gyógyszerkísérletek, a rokonlátogatás szabálysértés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","shortLead":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","id":"20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586f7f6-064f-4706-81ca-42f45a6bda70","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","timestamp":"2020. május. 03. 10:51","title":"Szöul szerint Kim Dzsong Un semmilyen műtéten nem esett át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már megkezdték a 6G-s technológia fejlesztésének előkészítő munkálatait. A most terjedő 5G-nél is gyorsabb hálózaton eszeveszett sebességgel pöröghetnek majd az adatok.","shortLead":"Kínában már megkezdték a 6G-s technológia fejlesztésének előkészítő munkálatait. A most terjedő 5G-nél is gyorsabb...","id":"20200502_kina_6g_halozat_fejlesztes_adatforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d3aa50-66f4-4ba3-87ad-9a3b2e27c73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_kina_6g_halozat_fejlesztes_adatforgalom","timestamp":"2020. május. 02. 08:03","title":"Kínában már a 6G-n dolgoznak, és elképesztő sebességre lesz képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]