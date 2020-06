Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81d0d1c-5c56-4791-bb0a-4cc205c8a24d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az irredentizmus a 19. században, Olaszországban született, és elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiától követelt területeket, Magyarországon ezt persze nem vették jó néven. Az I. világháború és Trianon után Magyarország lett irredenta, következő évtizedeit az a törekvés határozta meg, hogy elvesztett területeit visszaszerezze. Centenáriumi Trianon-sorozatunk 5., befejező része.","shortLead":"Az irredentizmus a 19. században, Olaszországban született, és elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiától követelt...","id":"20200604_Megszuletett_az_irredenta_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81d0d1c-5c56-4791-bb0a-4cc205c8a24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740d7ae-6d00-46d1-87e7-6e27fbd6d4fe","keywords":null,"link":"/360/20200604_Megszuletett_az_irredenta_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 04. 15:00","title":"A trianoni békeszerződéssel megszületett az irredenta Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint továbbra is indokolt fenntartani a háromórás idősávot a 65 év felettieknek.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint továbbra is indokolt fenntartani a háromórás idősávot a 65 év felettieknek.","id":"20200604_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_idosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d325c7-7df9-4625-a784-b08655a34982","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Marad az időseknek fenntartott vásárlási idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portásnál tovább nem jutott a gyulai aktivista.","shortLead":"A portásnál tovább nem jutott a gyulai aktivista.","id":"20200604_csokaszucs_gyula_fogadoora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa568158-be7c-4160-877c-203b73512e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csokaszucs_gyula_fogadoora","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Elment Csóka-Szűcs az őt feljelentő polgármesterhez, de nem fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új térképen lehet követni a megbetegedettek arányát. ","shortLead":"Új térképen lehet követni a megbetegedettek arányát. ","id":"20200605_koronavirus_jarvany_aktiv_fertozott_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d43adb7-8868-4708-a665-c1db7497bda0","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_aktiv_fertozott_muller_cecilia","timestamp":"2020. június. 05. 17:08","title":"Négy megyéből eltűnt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai tanácsokat és évente 12 stratégiai tanulmányt állítanak elő. ","shortLead":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai...","id":"20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a50f4-f155-4e77-8c11-79d9d4541206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","timestamp":"2020. június. 04. 11:18","title":"Több mint 9 milliárdért ad tanácsokat a Századvég Palkovicséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","shortLead":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","id":"20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc741b8-c1ff-4f30-afe9-6d5bd20627be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 14:22","title":"Lecseréli a 100 forintos érméket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d989cf1-2b89-475c-9bbe-35f99681a33e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Agrárminisztérium múlt héten jelentette be új rendkívüli támogatási programját.\r

","shortLead":"Az Agrárminisztérium múlt héten jelentette be új rendkívüli támogatási programját.\r

","id":"20200605_Kozel_hatvanmilliard_forintnyi_beruhazas_a_kerteszetekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d989cf1-2b89-475c-9bbe-35f99681a33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ac818-3eaa-4ff0-8e2d-104ec1b072db","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kozel_hatvanmilliard_forintnyi_beruhazas_a_kerteszetekben","timestamp":"2020. június. 05. 07:25","title":"Közel hatvanmilliárd forintnyi beruházás a kertészetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]