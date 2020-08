Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult az Instagramon, ezért képviselőinek most a bíróságon kell felelniük.","shortLead":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult...","id":"20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d365cab-a359-4d98-9881-9568d9a73344","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:13","title":"Beperelte a Facebook, mert kamulájkokat árult az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d339a-6cd7-4549-b8e9-2565a6c0d5b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fegyelmezett és önmagasztaló beszédben fogadta el pártja jelölését az újrázásra Donald Trump amerikai elnök, akire a két párt konvencióján megszokottnál is nagyobb mértékben záporoztak a felvezető dicséretek. Az Amerika megvédelmezőjeként megkoreografált póz persze csak az első Twitter-üzenetéig tart. ","shortLead":"Fegyelmezett és önmagasztaló beszédben fogadta el pártja jelölését az újrázásra Donald Trump amerikai elnök, akire...","id":"20200828_Trump_Amerika_Kapitany_kopenyebe_burkolozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95d339a-6cd7-4549-b8e9-2565a6c0d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626f1f97-884b-4486-8b5f-649e9489a122","keywords":null,"link":"/360/20200828_Trump_Amerika_Kapitany_kopenyebe_burkolozott","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:00","title":"Trump magára öltötte Amerika Kapitány köpenyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","shortLead":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","id":"20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b3f0f-73a1-4644-bbb7-849fa886c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Lefutotta egy lengyel pap a templom pénzével menekülő tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","id":"20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495f83e5-3a0e-4ee4-ba31-92be6b441a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:12","title":"400 milliót kapnak járványkezelésre a fővárosi szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta az elnökjelöltséget, újságírókat vettek őrizetbe Belaruszban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta...","id":"20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b97183-efd3-4506-925a-8dff4e1dc2c9","keywords":null,"link":"/360/20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:00","title":"Radar360: A tavaszihoz közelítő fertőzésszámok Európában, kiesett a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont. Mi történik, ha csak anya van?","shortLead":"Társalkodónő, ápolónő, szakácsnő, sofőr: anya. 0–24 órás szolgálatban, mert sok gyermek életében az anya a biztos pont...","id":"20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=235a742a-eb43-4e1a-af3f-e0c6ce2cdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93252710-6759-4e8f-bc90-a3dd34ad49d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200827_Egyedulallo_anyak_szuperhosok_akik_koztunk_jarnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:30","title":"Egyedülálló anyák: szuperhősök, akik köztünk járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A Fehérvár tizenegyesekkel ment tovább.","shortLead":"A kupagyőztes Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte finn vendégét, az Inter Turku együttesét a labdarúgó...","id":"20200828_foci_europa_liga_honved_fehervar_puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687496d0-e661-49d6-8428-b11a9bb71152","keywords":null,"link":"/sport/20200828_foci_europa_liga_honved_fehervar_puskas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:49","title":"Két magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","shortLead":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","id":"20200827_paul_pogba_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa411fef-ed71-4134-b9b9-167f0284f2b9","keywords":null,"link":"/sport/20200827_paul_pogba_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:26","title":"Pogba is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]