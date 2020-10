Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bd25b6-6975-4aac-a235-48250d1197ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chrissy Teigen modell, a Grammy-díjas John Legend felesége az Instagramon hosszú posztban és megrázó képek kíséretében írt arról, mekkora fájdalmat jelent, hogy elvesztették a magzatukat.","shortLead":"Chrissy Teigen modell, a Grammy-díjas John Legend felesége az Instagramon hosszú posztban és megrázó képek kíséretében...","id":"20201001_Ennyire_oszinte_vallomast_a_vetelesrol_meg_nem_nagyon_lattunk_hiressegtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd25b6-6975-4aac-a235-48250d1197ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314250fb-a616-482c-a7fa-8d61b6e26900","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ennyire_oszinte_vallomast_a_vetelesrol_meg_nem_nagyon_lattunk_hiressegtol","timestamp":"2020. október. 01. 09:52","title":"Ennyire őszinte vallomást a vetélésről még nem nagyon láttunk hírességtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","id":"20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba76e30-2b76-45f7-81c1-c184e7ed4f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","timestamp":"2020. október. 02. 10:10","title":"2023-ra fejeződhet be az orvosok 120 százalékos béremelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami Magyarországon és Lengyelországban folyik. Hiszen a kormányhű média mindkét államban hecckampányt folytat a politikai ellenfelek ellen, és a hatalom fokozatosan lehetetlenné teszi a tisztességes bírósági eljárásokat.","shortLead":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami...","id":"20201002_Die_Welt_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9925418a-77d1-4ecb-88cf-0b89e83e4004","keywords":null,"link":"/360/20201002_Die_Welt_lapszemle","timestamp":"2020. október. 02. 08:30","title":"Die Welt: „A lengyel és a magyar kormány politikája veszélyesebb az EU-ra a Brexitnél\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5715ed0-e4df-4d2f-b5c6-047e04ddf58a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Pár száz szimpatizáns énekelte végig az éjszakát az SZFE-t támogatva. A legnagyobb magyar egyetemekről jöttek a hallgatók, hogy szolidaritásukat megmutassák. ","shortLead":"Pár száz szimpatizáns énekelte végig az éjszakát az SZFE-t támogatva. A legnagyobb magyar egyetemekről jöttek...","id":"20201001_SZFE_tuntetes_Egyetem_ter_Titkos_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5715ed0-e4df-4d2f-b5c6-047e04ddf58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3939c4-131f-4ec4-a10e-1fb8b568383e","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_SZFE_tuntetes_Egyetem_ter_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 05:17","title":"Őrláng az Színművészetin, virrasztás az Egyetem téren – ismét tüntettek a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember 86 éves volt.","shortLead":"A sportember 86 éves volt.","id":"20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d610f9-1cce-4249-9e7a-838a338fb0eb","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","timestamp":"2020. október. 02. 14:44","title":"Elhunyt Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet egy okostelefon, de akár egy játékkonzol vagy egy televízió is.","shortLead":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet...","id":"20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cef7f4-b05b-454f-ba6c-367f4597038b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","timestamp":"2020. október. 02. 11:03","title":"Teljesen átlátszó telefonnal jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban, de emiatt nem szigorítanak. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]