[{"available":true,"c_guid":"0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve a távolságtartásra.","shortLead":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve...","id":"20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fb0c7-56e5-4c4b-a355-44f016114d35","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","timestamp":"2020. december. 20. 18:19","title":"Videó: Tömegek próbálták elhagyni a lezárás előtt álló Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a hat párt közös listán indul, olyan jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós bűncselekményben részt vett vagy összejátszott a Fidesszel. ","shortLead":"Mind a hat párt közös listán indul, olyan jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós bűncselekményben részt vett vagy...","id":"20201220_Megszuletett_a_teljes_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a96cf-6aab-4989-b446-784015634a53","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megszuletett_a_teljes_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 20. 18:09","title":"Megszületett a teljes ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája...","id":"20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3802ed-590c-4c71-b042-094bd1f8a4f2","keywords":null,"link":"/360/20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","timestamp":"2020. december. 20. 08:30","title":"Túszul ejtett télapó és egy tisztes rókapolgár - Karácsonyi mesefilm ajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon örülnek majd a Echo Show okoshangszóró tulajdonosai.","shortLead":"Megígértük, teljesítjük – mondhatná az Amazon, ugyanis beváltotta azt a szeptemberi ígéretét, aminek feltehetően nagyon...","id":"20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b284507b-c536-4104-8eff-db7a8a8a89fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359f72d6-f91a-4559-9eb6-2075e80409c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_amazon_echo_show_okoshangszoro_netflix_tamogatas","timestamp":"2020. december. 19. 16:03","title":"Mostantól az Amazon okoshangszóróján is nézhető a Vezércsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben pontosan kibontja, mire gondol.","shortLead":"Már megbuktak, de még nem buktak meg - szerzőnk állításában első látásra belső ellentmondás látszik, ám a következőkben...","id":"20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5dd205-0d9e-47bf-9462-18a966a1c61f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Majtenyi_Laszlo_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Majtényi László: A szamuráj éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","shortLead":"Ő azzal számol, hogy a fiatalokat nyáron vagy ősszel olthatják be. ","id":"20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77c932a-b319-4eb2-8a53-272bf4fd327b","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Infektologus_Ne_az_atlagember_valasszon_a_vakcinak_kozul_hanem_az_orvosuk","timestamp":"2020. december. 20. 13:20","title":"Infektológus: Ne az átlagember válasszon a vakcinák közül, hanem az orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","shortLead":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","id":"20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58045-25a7-4ac0-a289-1f35f494a42b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","timestamp":"2020. december. 20. 20:15","title":"Egészen bizonyos, hogy ez a legszebb karácsonyi ajándék – mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]