Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit felmérés szerint egyre kevesebb gyártó tesz hagyományos, mechanikus kéziféket a kocsiba.","shortLead":"Egy brit felmérés szerint egyre kevesebb gyártó tesz hagyományos, mechanikus kéziféket a kocsiba.","id":"20181001_cargurus_kezifek_felmeres_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afca6b2a-9b3e-4aad-970b-369f5e942e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_cargurus_kezifek_felmeres_statisztika","timestamp":"2018. október. 01. 06:41","title":"Jobb, ha tudja: teljesen eltűnik a kézifék az autókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért a lakók egy része fosztogatásba kezdett.","shortLead":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért...","id":"20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f0e952-7b2b-4db0-8942-6279896fd2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:29","title":"A hivatalos adatok szerint már 800 felett van az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta keringenek információk arról, hogy ő kerülhet az összes kormánypárti médiumot bekebelező gigaholdingjának élére, lehetséges, hogy ennek a folyamatnak az egyik lépését látjuk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta...","id":"20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7618b73e-b693-42a6-b6a5-b87a10ba6c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","timestamp":"2018. október. 01. 09:45","title":"A közmédia eddigi vezére került az ECHO TV élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként.","shortLead":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is...","id":"20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b0b4a6-3d75-401a-82ba-2ae25762e6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:34","title":"Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180930_Vegre_felszabadultan_lehet_nevetni_Brett_Kavanaughn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a904e087-65f6-4cbf-b516-c5e0788cff8f","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Vegre_felszabadultan_lehet_nevetni_Brett_Kavanaughn","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:05","title":"Végre felszabadultan lehet nevetni Brett Kavanaugh-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","shortLead":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","id":"20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee7ada3-f1cd-4d10-8e17-96b6d90d5ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:06","title":"Csúnyán elrontotta az MTI Rétvári nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]