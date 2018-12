A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága követett; itt lakott többek között a tőzsdecápa André Kostolany, Harangozó Teri, Korda György és Zalatnay Sarolta is. A lakók vállalták, ha gyerekük születik, máshova költöznek. Most három lakás is eladó az épületben.

A garzonokat egyedülállóknak és gyermektelen fiatal házasoknak szánták, és az alapító okiratban is rögzítették, hogy ha valakinek gyereke születne, tovább kell állnia (melyben egyébként az öröklakásokat akkoriban egyedüliként forgalmazó OTP segített volna nekik.). A lakásokat jutányos áron kínálták; mint a Népszabadság korábbi riportjából kiderült, 144 ezer forintért lehetett az épületben egy 34 négyzetméteres lakást megvenni - négyzetméterarányosan olcsóbban, mint egy lakótelepi lakást.

A Garzonház © Fortepan

Nem csoda, hogy az ingatlanokat néhány hónap alatt elkapkodták. A fáma úgy tartja, az első lakó Ruttkai Éva volt, és őt számos más híresség követte, így a Garzonház közgyűlései egy visszaemlékező szerint leginkább valamilyen televíziós gálaműsorra emlékeztettek. Itt lakott a tőzsdecápa André Kostolany, Payer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldy Mária, Szendrő József, Péchy Blanka, Harangozó Teri, Korda György és Zalatnay Sarolta is. A házban élt Latinovits Zoltán is, ő egy régi lakó visszaemlékezése szerint nem szerette, ha más is van rajta kívül a liftben - a lakók olyankor türelmesen megvártak, míg kiszáll a lakásánál.

A kísérleti épületben központi fűtés és 24 órás portaszolgálat működött, minden emeleten volt - állítólag korda György vezetésével sok kártyacsatát látott - társalgó vagy zeneszoba, a földszinten pedig közös tévészoba, emelett kialakítottak egy elsősegély-helyiséget is. Emellett működött heti kétszeri nyitvatartással a lakók által szervezett kölcsönkönyvtár és egy Patyolat-kirendeltség is. A tetőn napozóterasz volt nyugágyakkal és zuhanyzóval, az utcai fronton OTP-fiók, cukrászda és kerthelyiséges vendéglő (a Garzon étterem) is tartozott. Utóbbiba állítólag a környékbeli nagykövetségekről is átjártak a diplomaták az akkori celebritásokat nézegetni, akik a többi lakóhoz hasonlóan nagyon olcsón, előfizetéses menüben jutottak hozzá az ételhez, így főzniük sem kellett. Eredetileg még étellift is indult innen az emeletekre, ezt azonban már befalazták.

