[{"available":true,"c_guid":"42d870fd-07d3-428e-87fb-4abd4aad2048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külsejében nem változott sokat, viszont lesz belőle már hibrid.","shortLead":"A külsejében nem változott sokat, viszont lesz belőle már hibrid.","id":"20181218_skoda_superb_2019_facelift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d870fd-07d3-428e-87fb-4abd4aad2048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547a4d1a-697c-4cfd-920e-25933b0e28f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_skoda_superb_2019_facelift","timestamp":"2018. december. 18. 19:20","title":"Fotók: nem nagyon álcázzák a frissített Skoda Superbet, de nincs is mit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.","id":"20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c351c3a-8f55-4ccf-a387-119b642f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05844941-941e-4270-951b-a4178b1419cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Csuzlival_lohettek_be_vasarnap_ejjel_az_MTVA_szekhazanak_egyik_ablakat","timestamp":"2018. december. 19. 07:33","title":"Csúzlival lőhették be vasárnap éjjel az MTVA székházának egyik ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8084838-49d0-4710-9972-961e5d4b577e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél tökéletesebb karácsonyi ajándékot el sem tudott képzelni a család.","shortLead":"Ennél tökéletesebb karácsonyi ajándékot el sem tudott képzelni a család.","id":"20181220_Ismeretlen_joakaro_fizetett_milliokat_egy_kislany_kezeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8084838-49d0-4710-9972-961e5d4b577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d381aeee-06f7-4c1b-8279-b65a2f92fc2f","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Ismeretlen_joakaro_fizetett_milliokat_egy_kislany_kezeert","timestamp":"2018. december. 20. 14:55","title":"Ismeretlen jóakaró fizetett milliókat egy kislány kezéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","shortLead":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","id":"20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6cbf5-0749-4f03-a03f-038a23ee7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","timestamp":"2018. december. 19. 07:03","title":"Pintér Sándor volt cégéhez került a lovasberényi kormányüdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","shortLead":"A Momentum arra kíváncsi, meddig mehet el a Fidesz.","id":"20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4bfe1dc-6e20-4a42-925f-7549701fd95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab3d09e-96a4-4697-81ff-5a7295187821","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Meddig_turitek__videouzenetet_kuldott_a_Momentum_Manfred_Webernek","timestamp":"2018. december. 18. 20:17","title":"Meddig tűritek? - videóüzenetet küldött a Momentum Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61477d84-34c8-490d-9cc4-bbf02187b723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfrissebb közleményükben azt írják, szerintük a tüntetők majdnem felgyújtottak egy rendőrt.","shortLead":"Legfrissebb közleményükben azt írják, szerintük a tüntetők majdnem felgyújtottak egy rendőrt.","id":"20181219_Mar_30_feljelentesnel_tart_az_MTVA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61477d84-34c8-490d-9cc4-bbf02187b723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d2e95-0945-4ab0-bf02-eb6af4530a84","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Mar_30_feljelentesnel_tart_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 15:54","title":"Már 30 feljelentésnél tart az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a44872-7868-453a-9731-e546a8c4ee2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Temérdek Fidesz-szavazó van az országban, de egyre kevesebben mondják azt, hogy pozitív irányba mennek a dolgok az országban. A ZRI Závecz Research Intézet mérése szerint az MSZP fél éve egy helyben toporog.","shortLead":"Temérdek Fidesz-szavazó van az országban, de egyre kevesebben mondják azt, hogy pozitív irányba mennek a dolgok...","id":"20181219_Felmeres_Egyre_borusabban_latjak_a_jovot_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75a44872-7868-453a-9731-e546a8c4ee2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56432fc2-47cd-4224-8b74-bd057f7ce4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Felmeres_Egyre_borusabban_latjak_a_jovot_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2018. december. 19. 16:15","title":"Felmérés: Egyre borúsabban látják a jövőt a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]