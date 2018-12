Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a378848-8f3c-4132-8a03-7df6fc10b7d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már korábban közölték, hogy a Szojuz MSZ-09 orbitális kabinján keletkezett apró lyuk nem jelent veszélyt a legénységre, amikor visszatér a Földre.","shortLead":"Már korábban közölték, hogy a Szojuz MSZ-09 orbitális kabinján keletkezett apró lyuk nem jelent veszélyt a legénységre...","id":"20181220_Apro_lyuk_a_kabinon_siman_foldet_ert_a_Szojuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a378848-8f3c-4132-8a03-7df6fc10b7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288c877f-1d03-482f-a432-dd9bd2016838","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Apro_lyuk_a_kabinon_siman_foldet_ert_a_Szojuz","timestamp":"2018. december. 20. 08:39","title":"Apró lyuk a kabinon: simán földet ért a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért váltani fog. Sokan ezt úgy értelmezték, vége az Edge-nek, végképp a Chrome-é a „világuralom”. Azonban ez nem egészen így van.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért...","id":"20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ea3587-bd4a-4fb4-aede-608b564517c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","timestamp":"2018. december. 20. 15:03","title":"Sok a félreértés: most akkor tényleg Chrome-ra vált a Windowsban a Microsoft?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami a nálunk leginkább népszerű csokis-vaníliás alapváltozattól jelentősen eltér. Főként az, amit II. Erzsébet királynőnek készítenek 24 féle hozzávalóból. Akár meg is próbálkozhatunk vele.\r

\r

","shortLead":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami...","id":"20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a0c3-96a3-4686-bedc-2711756919c9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","timestamp":"2018. december. 20. 15:29","title":"A királynő karácsonyi pudingja – recept ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak által támogatott kurdok nagyon nem örülnek Trump egyoldalú lépésének.","shortLead":"Az amerikaiak által támogatott kurdok nagyon nem örülnek Trump egyoldalú lépésének.","id":"20181220_Visszajon_az_Iszlam_Allam_az_amerikai_csapatkivonas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61887f0-f8bc-452a-af45-d070d435df44","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Visszajon_az_Iszlam_Allam_az_amerikai_csapatkivonas_utan","timestamp":"2018. december. 20. 11:59","title":"Visszajön az Iszlám Állam az amerikai csapatkivonás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","shortLead":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","id":"20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b30a95b-ab19-4cf2-ad76-e1a18e7d5142","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","timestamp":"2018. december. 20. 12:07","title":"Vesztettek a kényszernyugdíjazott bírák Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg tapasztalatlan – sofőröket. Cikkünkben azt nézzük meg, mire kell figyelni a téli utakon, hiszen nem csak a méteres hó lehet veszélyes.","shortLead":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg...","id":"fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2c29a-e270-4d54-a5c4-61f1579f1d09","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","timestamp":"2018. december. 20. 11:25","title":"Nem kell hozzá havazás, a falevelek is veszélyt jelentenek az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","shortLead":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","id":"20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74cf044-4f9a-4999-8cc4-7fd5206e45e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 12:23","title":"Óriási veszteséget termel 2018-ban az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.","shortLead":"Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.","id":"20181219_Ragaszkodik_a_kerulet_ahhoz_hogy_harom_toronyhaz_legyen_az_Arpad_hidnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fd3e21-b915-4508-b3a8-167fd022e094","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ragaszkodik_a_kerulet_ahhoz_hogy_harom_toronyhaz_legyen_az_Arpad_hidnal","timestamp":"2018. december. 19. 16:55","title":"Ragaszkodik a kerület ahhoz, hogy három toronyház legyen az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]