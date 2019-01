Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik, az Apple is előrelép a kameraszenzorok számát illetően.","shortLead":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik...","id":"20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b253c5-65a2-42e2-b182-c7b6d6e1a3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","timestamp":"2019. január. 12. 12:03","title":"Úgy tűnik, három kamera lesz az idei iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","id":"20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa44444-ca93-468e-afa6-d9e92b33c40d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 13. 16:55","title":"Íme a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","shortLead":"A brit kormányfő szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, John Major viszont újabb népszavazást írna ki.","id":"20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469e233f-88e4-4165-aa97-b9cf5c043706","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Theresa_May_szerint_katasztrofavoz_vezet_ha_nem_hajtjak_vegre_a_Brexitet","timestamp":"2019. január. 13. 12:49","title":"Theresa May szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02c3eea-3890-4607-8671-90546309ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy maradt a három külpolitikai tanácsosból.","shortLead":"Már csak egy maradt a három külpolitikai tanácsosból.","id":"20190113_Visszavonult_Orban_egyik_fotanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02c3eea-3890-4607-8671-90546309ae4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb8001-039b-4afb-99b5-d780ab33d118","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Visszavonult_Orban_egyik_fotanacsadoja","timestamp":"2019. január. 13. 08:32","title":"Visszavonult Orbán egyik főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási bizonytalanságok pedig a válság utáni óvatosság elillanásával párosulnak. Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak (ltp-k) hiányában sokan el sem kezdenek takarékoskodni, és az önrész összegyűjtése helyett inkább a személyi kölcsönök felé fordulnak.","shortLead":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási...","id":"20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fef03-80e9-4846-aa67-91afd530abab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","timestamp":"2019. január. 13. 10:00","title":"A lakástakarékok lelövése után arra várunk, hogy valaki megmondja, mibe fektessük a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69046321-76e5-429a-993f-e8e7009b2c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 12. 12:10","title":"Benn égett lakásában egy ember Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban sem a pénzzel volt problémájuk.","shortLead":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban...","id":"20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61038016-8379-4ab4-88d8-2a64b464d9c8","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","timestamp":"2019. január. 12. 11:55","title":"Babos és Fucsovics is nemet mondott a Fed- és Davis-kupa szereplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német kormánypárt, a konzervatív CDU vezetője. Az AKK-ként is ismert politikus decemberben vette át a pártelnöki tisztséget Angela Merkel kancellártól, s mostani bejelentése azt jelenti, hogy a CDU szakít a Merkel által folytatott politikával.","shortLead":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német...","id":"20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e49197-8d9b-4e04-a3c7-5979bc1d3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","timestamp":"2019. január. 13. 14:36","title":"Merkel pártja szakít Merkel bevándorlás-politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]