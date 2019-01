Ezért húzzák el a kivitelezést - tovább emelkednek a lakásárak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","shortLead":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","id":"20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16969bb-54c8-41a2-ab02-c7a34ad19f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","timestamp":"2019. január. 08. 09:36","title":"Stohl Andrásnak nekimentek a vadászok, miután káromkodva lőtt le egy kafferbivalyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","shortLead":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","id":"20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f9e2-3602-4eb8-8f89-0ada8a176b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 15:11","title":"Ezt nem vártuk: a CÖF kínál jogsegélyszolgálatot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","shortLead":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","id":"20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ca85a-2e23-4cb6-83d6-d33669912fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","timestamp":"2019. január. 08. 07:38","title":"Egyre több szerepet vállal Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidebb ideig élnek az elhízott kutyák, mint normális testsúlyú társaik egy brit kutatás szerint. Fajtánként eltérő a hatás mértéke – mutatjuk a számokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek az elhízott kutyák, mint normális testsúlyú társaik egy brit kutatás szerint. Fajtánként eltérő...","id":"20190107_kutyak_elhizas_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410f6d9f-6a95-47c8-a237-081ffee22d87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_kutyak_elhizas_hatas","timestamp":"2019. január. 08. 11:03","title":"2,5 év: ennyivel rövidíti meg nagyon sok jó szándékú gazda a kutyája életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget, életfogytiglant kapott.","shortLead":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget...","id":"20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de713c83-b86f-4060-85aa-708d87b15ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","timestamp":"2019. január. 08. 07:45","title":"A michigani ámokfutó szerint megbabonázta az Uber-alkalmazás, ezért lövöldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani.","shortLead":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív...","id":"20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42d91f-f436-44a2-b5de-a51dfacdf17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","timestamp":"2019. január. 08. 18:03","title":"Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves börtönbüntetést kapott. A volt miniszter bűnlajstroma elég hosszú, a kémkedés mellett kábítószert is csempészett, valamint bankkártya csalással is próbálkozott.","shortLead":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves...","id":"20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4927c5d-0e5d-4291-9a83-df23d9ce904f","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","timestamp":"2019. január. 09. 11:25","title":"11 évet kapott az Iránnak kémkedő izraeli ex-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt két hónapban 52 egykori Simicska-cég indult el Mészáros Lőrinc irányába; ebből 15 már meg is érkezett a leggazdagabb magyarhoz. A többi Mészáros ügyvédjénél várja, mi lesz a sorsa.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban 52 egykori Simicska-cég indult el Mészáros Lőrinc irányába; ebből 15 már meg is érkezett...","id":"20190108_Meszaros_Lorinc_korenel_landolt_Simicska_oroksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017c2a3-1285-4d22-bdad-313fede71ba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Meszaros_Lorinc_korenel_landolt_Simicska_oroksege","timestamp":"2019. január. 08. 08:39","title":"Mészáros Lőrinc körénél landolt Simicska öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]