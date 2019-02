Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fcbd14e-4ad2-4b3f-bb9b-64e88f3d3ed1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Telt házas vetítésekkel zárult az 5. alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF), amelynek zsűrije öt kategóriában döntött a díjakról. ","shortLead":"Telt házas vetítésekkel zárult az 5. alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF...","id":"20190204_Meztelen_valosag_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fcbd14e-4ad2-4b3f-bb9b-64e88f3d3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d35d1-22a5-42a5-a44d-68e1979b4229","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Meztelen_valosag_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Becsábította a meztelen valóság a magyar nézőket a moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c79a-81c2-41ea-9240-58e345d0b486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik február 20-a, amikor a Samsung bemutatja idei első csúcstelefonjait. Könnyen lehet, hogy a telefonok egyik legfejlettebb jellemzője nem várt következményekkel jár.","shortLead":"Közeledik február 20-a, amikor a Samsung bemutatja idei első csúcstelefonjait. Könnyen lehet, hogy a telefonok egyik...","id":"20190204_samsung_galaxy_s10_kijelzobe_epitett_ujjlenyomatolvaso_kepernyovedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c79a-81c2-41ea-9240-58e345d0b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb91c99-d09d-4d72-8dfe-5bc0846fb5e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_samsung_galaxy_s10_kijelzobe_epitett_ujjlenyomatolvaso_kepernyovedo","timestamp":"2019. február. 04. 14:33","title":"Visszaüthet a Samsung Galaxy S10 egyik menő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És a Volvo is hasonlóan vélekedik. ","shortLead":"A Mercedes szerint nem álom, hanem a közeljövő valósága a csúcstechnológiával telepakolt szuperbiztonságos autó. És...","id":"20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67265b-df30-412c-b077-84e5e48f2a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b8d59-9b67-4536-bd65-bce8bfa567f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_jonnek_az_elso_olyan_autok_amelyekkel_minden_baleset_meguszhato","timestamp":"2019. február. 04. 15:21","title":"Érkeznek az első olyan autók, amelyekkel minden baleset megúszható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ee8bc4-ddff-4fe8-bd9d-84c3f78e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Thaiföld, Phuket árvízre hajlamos területeire tervezték ezt a vízen lebegő elektromos autót.","shortLead":"Thaiföld, Phuket árvízre hajlamos területeire tervezték ezt a vízen lebegő elektromos autót.","id":"20190204_cunami_auto_keteltu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ee8bc4-ddff-4fe8-bd9d-84c3f78e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740212fa-e25c-4a47-adce-2f562e7ab878","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_cunami_auto_keteltu","timestamp":"2019. február. 05. 05:24","title":"Morbid, de jól jöhet a vízen lebegő autó, amit a thaiföldi cunami ihletett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország ellen hecckampány folyik, aminek a holland elit a zászlóvivője, mondja a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki felrója Hágának a hangnemet.\r

\r

","shortLead":"Magyarország ellen hecckampány folyik, aminek a holland elit a zászlóvivője, mondja a nemzetközi kommunikációért...","id":"20190204_Kovacs_Zoltan_es_a_holland_delegacio_a_kormany_kikeri_maganak_a_vizsgalodasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70088c5e-11e6-4132-b1fd-0304bd813268","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kovacs_Zoltan_es_a_holland_delegacio_a_kormany_kikeri_maganak_a_vizsgalodasokat","timestamp":"2019. február. 04. 09:53","title":"Kovács Zoltán és a holland delegáció: a kormány kikéri magának a vizsgálódásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kezdődik a lezárás Pécel és Aszód között.","shortLead":"Kezdődik a lezárás Pécel és Aszód között.","id":"20190204_Matol_tiz_honapon_at_potlobuszozniuk_kell_a_Budapest_es_Miskolc_kozt_vonatozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e22a39c-2340-422b-9693-8b6ffc61b425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Matol_tiz_honapon_at_potlobuszozniuk_kell_a_Budapest_es_Miskolc_kozt_vonatozoknak","timestamp":"2019. február. 04. 05:54","title":"Mától tíz hónapon át pótlóbusz vár a Budapest és Miskolc között vonatozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","shortLead":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","id":"20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f92d3-c1d5-4bff-b9f3-6331e9b0eacd","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2019. február. 05. 08:53","title":"Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]