Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bd993ca-fa27-4fad-b50d-133c0083a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a hétfői bejelentés után külön videókban mutatta meg, mire is lehet számítani az induló szolgáltatások esetében.","shortLead":"Az Apple a hétfői bejelentés után külön videókban mutatta meg, mire is lehet számítani az induló szolgáltatások...","id":"20190326_apple_bejelentes_apple_news_plus_apple_arcade_apple_card_hitelkartya_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd993ca-fa27-4fad-b50d-133c0083a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84d71e3-35fe-49e3-956f-f1f57ea1466a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_bejelentes_apple_news_plus_apple_arcade_apple_card_hitelkartya_bejelentes","timestamp":"2019. március. 26. 12:03","title":"Videó: Itt az Apple összes fontos hétfői bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f449aafd-8297-47bb-a8c9-2dff33dc25f3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Marabu_FekNyuz_Pocs_Janos_Magyarorszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f449aafd-8297-47bb-a8c9-2dff33dc25f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9111b2c6-d9bd-4690-a534-8e325aa7786d","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Marabu_FekNyuz_Pocs_Janos_Magyarorszaga","timestamp":"2019. március. 27. 11:45","title":"Marabu FékNyúz: Pócs János Magyarországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai vitafórumot. Most jelent meg az erről és a félszabad politizálás egykori világáról szóló könyve.","shortLead":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai...","id":"20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfffc9-6595-4364-b1f2-6929e72cc640","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","timestamp":"2019. március. 26. 20:00","title":"Amikor Aczél György teljesen megetette a társaságot a Közgázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","shortLead":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","id":"20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df82872-103b-4c08-a51c-b88c5a21de97","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 08:20","title":"Honvágya van? Szerezzen be egy kutyát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eefd8ec-cef8-44a7-ab00-258e8f784af5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan állították le a nagy értékű Mercedes kupét a mozgássérülteknek fenntartott helyen.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan állították le a nagy értékű Mercedes kupét a mozgássérülteknek fenntartott helyen.","id":"20190326_a_nap_fotoja_amg_merci_a_jachtkikoto_rokkantparkolojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eefd8ec-cef8-44a7-ab00-258e8f784af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37319a79-752d-4adb-b7dd-2a155c9fedfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_a_nap_fotoja_amg_merci_a_jachtkikoto_rokkantparkolojaban","timestamp":"2019. március. 26. 06:41","title":"A nap fotója: AMG Merci a jachtkikötő rokkantparkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"9-13 fok várható napközben. ","shortLead":"9-13 fok várható napközben. ","id":"20190327_Napos_de_szeles_ido_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4d40d6-dc07-4ff9-b617-a52c9d16944a","keywords":null,"link":"/idojaras/20190327_Napos_de_szeles_ido_lesz","timestamp":"2019. március. 27. 05:17","title":"Napos, de szeles idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével próbáljunk gátat szabni a klímaváltozásnak, ennek azonban nagyon komoly következményei lennének. Most úgy tűnik, van olyan forgatókönyv, amivel jól járhatunk.","shortLead":"A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével...","id":"20190327_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fold_napfeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9620aed4-d89b-475d-bb17-fd0aa12f4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fold_napfeny","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"Most akkor tényleg el kellene takarnunk a Napot, hogy lassítsuk a globális felmelegedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]