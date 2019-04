Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével. Természetesen a migránsok is előkerültek.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel a csatlakozás ígérgetésével...","id":"20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e40d7-14d3-417e-ad7e-a44cd6da2204","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","timestamp":"2019. április. 24. 15:14","title":"Szijjártó Péter az EU-nak: Több tiszteletet a törököknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta új, kifejezetten laptopokba szánt processzorflottáját az Intel. A legerősebb lapka órajele 5 GHz-ig kúszhat fel. ","shortLead":"Bemutatta új, kifejezetten laptopokba szánt processzorflottáját az Intel. A legerősebb lapka órajele 5 GHz-ig kúszhat...","id":"20190424_intel_9_generacios_laptop_processzor_i9_9980_hk_5_gigahertz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98373620-918c-44fc-95e7-f8988467431f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_intel_9_generacios_laptop_processzor_i9_9980_hk_5_gigahertz","timestamp":"2019. április. 24. 08:03","title":"Ettől felgyorsulnak a laptopok: 5 GHz-en is elzakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett ólomtartalom többszörösét mutatta ki. ","shortLead":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett...","id":"20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0228fc-968d-4c13-8915-3d41872a8f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Magas ólomtartalom miatt tilos csapvizet inni két szegedi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Csak akkor mehet egy oktató a Nagaszaki Egyetemre, ha vállalja, hogy leszokik a dohányzásról.","shortLead":"Csak akkor mehet egy oktató a Nagaszaki Egyetemre, ha vállalja, hogy leszokik a dohányzásról.","id":"20190423_Egy_japan_egyetem_nem_vesz_fel_dohanyzo_tanarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae585fa3-c98d-4be3-bae8-662db4903184","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Egy_japan_egyetem_nem_vesz_fel_dohanyzo_tanarokat","timestamp":"2019. április. 23. 18:07","title":"Egy japán egyetem nem vesz fel dohányzó tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","shortLead":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","id":"20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5964a-9fda-46ed-a8da-8676ef33501e","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","timestamp":"2019. április. 24. 09:40","title":"Budapest, Eger és Zakopane a magyar turisták kedvenc városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","shortLead":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","id":"20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b85e4-9eb3-4dfd-8096-8514d8f5e3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","timestamp":"2019. április. 24. 14:22","title":"Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De a történet itt nem áll meg.","shortLead":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De...","id":"20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b2a4e-b24e-4ea8-b0b3-2fc1dc751046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","timestamp":"2019. április. 25. 09:37","title":"Jön az orosz vezetésű bank, és Orbánék már készülnek belépni egy másik hasonló szervezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette a gyerekeket – esténként elszántan kattintgatott megadott weboldalakra. Pénzért.","shortLead":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette...","id":"20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cefee1-ac71-4be9-98f0-489a8d0ddd94","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","timestamp":"2019. április. 25. 13:37","title":"Bérkattintgatással negyedmillió francia szerez egy kis mellékest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]