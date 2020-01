Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7703df1b-5bc3-48e9-b64a-d5730d4b5164","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másfél évvel ezelőtti feljelentés után azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem volt igaz az állítás. ","shortLead":"A másfél évvel ezelőtti feljelentés után azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem volt igaz az állítás. ","id":"20200118_nevelt_lany_eroszak_kunagotai_lelkeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7703df1b-5bc3-48e9-b64a-d5730d4b5164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33704093-7610-4c97-a8bf-c85d44c44f7f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_nevelt_lany_eroszak_kunagotai_lelkeszt","timestamp":"2020. január. 18. 21:24","title":"Nem először vádolta meg nevelt lánya erőszakkal a kunágotai lelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","shortLead":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","id":"20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a99738c-ed69-4949-96d9-621f92edad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","timestamp":"2020. január. 18. 19:39","title":"Holtestet találtak a tűzoltók egy kiégett kazánházban Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","shortLead":"Úgy látják, erre megvan a fedezet is.","id":"20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccc0c7-8b9c-4693-a179-63a12002e20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Legalabb_25_szazalekos_nyugdijemelest_szeretnenek_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. január. 20. 06:17","title":"Legalább 25 százalékos nyugdíjemelést szeretnének a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","id":"20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6900b6-f21c-43a3-9a2d-4a4412882ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","timestamp":"2020. január. 18. 18:07","title":"Hoppál Péter elesett a jeges járdán, műteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","shortLead":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","id":"20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5a976-c687-4079-a77c-00d5c0b05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","timestamp":"2020. január. 19. 15:03","title":"Ez idegesítheti most legjobban Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","id":"20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1a631-d29f-4df7-8608-731345de611c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","timestamp":"2020. január. 20. 11:21","title":"Hibriddé válnak a dízel BMW-k és jött egy olcsó új 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az édesanyja segítségére siető testvérét is meglőtte.","shortLead":"Az édesanyja segítségére siető testvérét is meglőtte.","id":"20200120_Fel_akarta_robbantani_szuleit_egy_ferfi_Csongradban_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98535de3-d982-418e-b987-469c9576fefe","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Fel_akarta_robbantani_szuleit_egy_ferfi_Csongradban_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. január. 20. 11:34","title":"Fel akarta robbantani szüleit egy férfi Csongrádban, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996cbc75-7555-4eaa-a1bc-1bd8b9859669","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már több mint 160 ezren hagyták el a Taal-vulkán környékét.","shortLead":"Már több mint 160 ezren hagyták el a Taal-vulkán környékét.","id":"20200118_Barmikor_robbanasszeruen_kitorhet_egy_vulkan_a_Fulopszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=996cbc75-7555-4eaa-a1bc-1bd8b9859669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812c8597-d74f-4e7e-952c-84453e3bba7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Barmikor_robbanasszeruen_kitorhet_egy_vulkan_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. január. 18. 14:56","title":"Bármikor robbanásszerűen kitörhet egy vulkán a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]