[{"available":true,"c_guid":"593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard Jewell balladája. ","shortLead":"Exkluzív werkvideónkban a rendező is megszólalt új alkotásáról. Csütörtöktől a magyar mozikban is látható a Richard...","id":"20200121_Richard_Jewell_balladaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593b361d-350e-46a1-bc3b-b781f858157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f5bf6a-1d1e-469b-8bab-12a9692cb4f8","keywords":null,"link":"/360/20200121_Richard_Jewell_balladaja","timestamp":"2020. január. 21. 16:00","title":"Egy igazi amerikai tragédia: Ezt akarta bemutatni új filmjével Clint Eastwood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b51e5-4bf3-42a6-a213-11b4de5727eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hajrában úszott el a meccs. Minden azért nincs veszve, még él az olimpiai esély.","shortLead":"A hajrában úszott el a meccs. Minden azért nincs veszve, még él az olimpiai esély.","id":"20200121_kezilabda_eb_malmo_svedorszag_magyarorszag_mikler_roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b51e5-4bf3-42a6-a213-11b4de5727eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddef0a99-c23a-4c9c-81a0-71630c83e5c0","keywords":null,"link":"/sport/20200121_kezilabda_eb_malmo_svedorszag_magyarorszag_mikler_roland","timestamp":"2020. január. 21. 22:05","title":"Mikler bravúrjai ellenére kikaptak a magyar kézisek Malmőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"Molnár Péter","category":"itthon","description":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. A múlt bevallása nélkül nincs jelen, jövő, és nincs a társadalmat átszelő árkok betemetése sem.

","shortLead":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni...","id":"20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f519fb-b5ed-4942-990d-7717078264bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","timestamp":"2020. január. 21. 17:55","title":"Molnár Péter: Turul, Városmajor, Szabadság tér, Horthy szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak, a kórházszövetség is állást foglalt.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak...","id":"20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500bee9-67f0-4ab7-814a-cd81e042bd07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","timestamp":"2020. január. 21. 12:41","title":"Kórházszövetség: béremelés kell, de a betegellátás biztonsága ne kerüljön veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e2886-33dc-41f7-a82d-0efd159d7099","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Christofi brit író a vastagabb olvasmányokat hosszában kettészeli. Mint fogalmaz: praktikus okból \"gyilkol könyvet\".","shortLead":"Alex Christofi brit író a vastagabb olvasmányokat hosszában kettészeli. Mint fogalmaz: praktikus okból \"gyilkol...","id":"20200122_Van_ember_aki_kettevagja_a_konyveket_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74e2886-33dc-41f7-a82d-0efd159d7099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e449a3e-1b1d-44f9-8075-0d2c7a8ac848","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Van_ember_aki_kettevagja_a_konyveket_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. január. 22. 10:34","title":"Van egy ember, aki kettévágja a könyveket, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]