[{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt, miután a járványügyi korlátozások bevezetésekor 10 százalékot esett a szektor.","shortLead":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt...","id":"20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd5dff-f074-4f6a-b21a-6f70678258d1","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:10","title":"Nagyot esett a kiskereskedelem tavasszal, csak mostanra érte el a tavalyi szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","shortLead":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","id":"20200922_360_felett_ragadt_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bdbae-33e0-4ad9-8070-416ae64f132e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_360_felett_ragadt_a_forint","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:02","title":"363 felett ragadt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","shortLead":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","id":"20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e99103-aea5-453c-911c-36a2df704b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:11","title":"Népszava: Mégis jogállami feltételekhez kötné az EU a pénzügyi transzfereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","id":"20200921_nyitobeszed_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf51501a-8ca1-4938-8442-52127d6d7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:25","title":"Orbán: Az egészségügyet fel kell készíteni akár 400 ezer fertőzöttre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","id":"20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c791d43-f300-46cc-b919-1583ff105c5b","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:06","title":"Budapesten van Nicolas Cage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mercédesz írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5341015a-e8da-4b7f-a055-75a82f169a2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:15","title":"A függőséget nem lehet levenni, mint egy kabátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06feed43-5214-44c7-817b-6a843f44a052","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínálat az amerikai konyhára fókuszál.","shortLead":"A kínálat az amerikai konyhára fókuszál.","id":"20200921_jamie_oliver_diner_budapest_hamburgerezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06feed43-5214-44c7-817b-6a843f44a052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb6e8ed-c005-4382-af5c-360454bc9630","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_jamie_oliver_diner_budapest_hamburgerezo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:32","title":"Jamie Oliver új éttermet hoz Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7e9c5f-715e-49d5-ae3d-a7b983e9bf20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lesz valakiből fertőzött. A Johns Hopkins Egyetem új kutatása szerint ez az egyházakra és templomokra is igaz.","shortLead":"Vannak helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lesz valakiből fertőzött. A Johns Hopkins Egyetem új kutatása szerint...","id":"20200921_templom_egyhaz_koronavirus_szuperfertozo_mikrocsepp_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7e9c5f-715e-49d5-ae3d-a7b983e9bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d8f5d3-22fe-483d-8b67-50af7f2daf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_templom_egyhaz_koronavirus_szuperfertozo_mikrocsepp_virus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:04","title":"Amerikai kutatók szerint kifejezetten rossz ötlet templomba menni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]