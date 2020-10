Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem tudni, pontosan mit csinálnak majd együtt.","shortLead":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem...","id":"20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c2c839-a901-4c66-97d9-f50d231b1657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","timestamp":"2020. október. 26. 07:03","title":"Az Apple egykori tervezőzsenije, Jony Ive átszabja az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az online és személyes bérletértékesítés az FTC hazai Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire lezárult, mert az összes, az UEFA szabályozásának megfelelő maximális mennyiségű belépőt megvették – jelentette be Facebook oldalán az FTC. ","shortLead":"Az online és személyes bérletértékesítés az FTC hazai Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseire lezárult, mert az összes...","id":"20201025_Az_osszes_jegy_elfogyott_az_FTC_Bajnokok_Ligaja_hazai_csoportmerkozeseire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9f92f5-b151-4bd9-8a67-241a1c6ca61c","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Az_osszes_jegy_elfogyott_az_FTC_Bajnokok_Ligaja_hazai_csoportmerkozeseire","timestamp":"2020. október. 25. 19:26","title":"Az összes bérlet elfogyott az FTC Bajnokok Ligája hazai csoportmérkőzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1d95ec-5cc9-4fa9-8838-b9ab95304cdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Teracube egyszer már elkészített egy zöld mobilt, az pedig annyira bejött a fogyasztóknak, hogy most előálltak egy erősebb, de ugyanúgy környezetbarát változattal.","shortLead":"A Teracube egyszer már elkészített egy zöld mobilt, az pedig annyira bejött a fogyasztóknak, hogy most előálltak...","id":"20201025_kornyezetvedelem_fenntarthatosag_kornyezetbarat_androidos_mobil_teracube_2e_cserelheto_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1d95ec-5cc9-4fa9-8838-b9ab95304cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830138c8-39a8-492d-b762-b5d6ee4dcda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_kornyezetvedelem_fenntarthatosag_kornyezetbarat_androidos_mobil_teracube_2e_cserelheto_akkumulator","timestamp":"2020. október. 25. 08:03","title":"Itt a Földbarát telefon, újrahasznosított anyagokból van, a tokja lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","shortLead":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","id":"20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2d8846-6a4b-40ba-9557-2b21a84281d8","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","timestamp":"2020. október. 26. 11:15","title":"Fekete, muszlim és plus size – újabb határokat lépett át a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két fővárosi fenntartású idősotthonba a tárca szerint nem kértek ilyen eszközt.","shortLead":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két...","id":"20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e708a-8f4a-4d27-a701-85396a123c38","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","timestamp":"2020. október. 25. 10:54","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért kell egyszerűbb lélegeztetőgép az idősotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került légitársaságok.","shortLead":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került...","id":"202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c691c71-72f6-44e1-b124-6f9d359e4f80","keywords":null,"link":"/360/202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. október. 26. 13:00","title":"Étteremmé alakított repülők, sehová sem tartó járatok: így küszködik a légiipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebad2c7-2a8a-4ffe-a0c1-11bb76257565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 278 tüntetőt vett őrizetbe a lengyel rendőrség szombat este. ","shortLead":"Összesen 278 tüntetőt vett őrizetbe a lengyel rendőrség szombat este. ","id":"20201025_jarvanytagado_tuntetes_Varso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aebad2c7-2a8a-4ffe-a0c1-11bb76257565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f97070f-9313-4138-825f-945110467889","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_jarvanytagado_tuntetes_Varso","timestamp":"2020. október. 25. 16:09","title":"Rendőröket dobáltak, újságírókra támadtak a járványtagadók Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják: a probléma megfelelő ösztönzőkkel megoldható. Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják...","id":"20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5313cb99-186e-44d5-84ce-7568f795cd48","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","timestamp":"2020. október. 25. 19:15","title":"Hogyan fogyhatok le? Segít a közgazdaságtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]