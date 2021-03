Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cda16df-cf53-4c9f-85c5-5648769e1289","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt AI-stratégia nélkül egyre nehezebb lesz előre jutni az üzleti életben. A Microsoft ezért állította össze a felső vezetők tapasztalataira és esettanulmányokra épített AI Business School tananyagát, amely 2021 februárjától a BGE és a Szegedi Tudományegyetem kurzusaiba is beépül.","shortLead":"A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt...","id":"20210203_Mesterseges_Intelligencia_az_uzlet_szolgalataban_ket_magyar_egyetemen_is_specialis_kepzes_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cda16df-cf53-4c9f-85c5-5648769e1289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dcf278-e0b4-4660-b9b8-007ceb260454","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210203_Mesterseges_Intelligencia_az_uzlet_szolgalataban_ket_magyar_egyetemen_is_specialis_kepzes_indul","timestamp":"2021. március. 02. 14:30","title":"Mesterséges Intelligencia az üzlet szolgálatában: két magyar egyetemen is speciális képzés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","shortLead":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","id":"20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823f06d-7078-4ddd-982c-25200d4f0ad2","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","timestamp":"2021. március. 02. 11:19","title":"Bájos fotóval jelentette be a Wonder Womant játszó Gal Gadot, hogy újra terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a78c5f-bed2-43e3-ab39-1afd66a3f299","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.","shortLead":"Az üzleti partnerek listája nem véges, tovább bővülhet a bevásárlóközpont kínálata.","id":"20210303_Etele_Plaza_hasznalatbaveteli_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a78c5f-bed2-43e3-ab39-1afd66a3f299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0dfcc0-8da9-466c-a92a-69cb8f988503","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_Etele_Plaza_hasznalatbaveteli_engedely","timestamp":"2021. március. 03. 16:05","title":"Megvan a használatbavételi engedély, szeptemberben nyithat az új budapesti pláza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","shortLead":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","id":"20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe84893-2a53-4d49-b662-a42fc95e2dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","timestamp":"2021. március. 03. 15:58","title":"Tőzsdére viszik a Budapesti Értéktőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem éri meg nyugdíjasként állami iskolában tanítani, mert választani kell a nyugdíj és a fizetés között.","shortLead":"Nem éri meg nyugdíjasként állami iskolában tanítani, mert választani kell a nyugdíj és a fizetés között.","id":"20210304_allami_iskola_oktatas_pedagogus_tanar_nyugdij_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf51685-1f5d-462e-a5aa-9eb2e085fe8c","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_allami_iskola_oktatas_pedagogus_tanar_nyugdij_fizetes","timestamp":"2021. március. 04. 07:42","title":"Alig van már nyugdíjas pedagógus, aki állami iskolában tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd szóbelizniük.","shortLead":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd...","id":"20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4686a7-c1ea-4e6b-a7b3-1267f93f55f7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","timestamp":"2021. március. 03. 07:48","title":"Több budapesti és vidéki iskolában törölték a felvételi vizsgákat a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]