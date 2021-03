Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","shortLead":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","id":"20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b6a7d-326a-4242-a673-057ddde11acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","timestamp":"2021. március. 05. 07:49","title":"Későbbre tették a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, hogy már nézők is lehessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg szülő és gyerek ragad otthon újra legalább egy hónapig összezárva az új szigorítások miatt. A túléléshez nem árt pár jó tanács Szél Dávid szakpszichológustól, aki a Fülke vendége volt. ","shortLead":"Rengeteg szülő és gyerek ragad otthon újra legalább egy hónapig összezárva az új szigorítások miatt. A túléléshez nem...","id":"20210306_Fulke_Tulelesi_praktikak_szuloknek_a_karanten_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4d9826-22fe-4177-9f24-a303972e6722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102d1e15-6a4d-4b46-8f8e-740bbbc01f55","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Fulke_Tulelesi_praktikak_szuloknek_a_karanten_idejere","timestamp":"2021. március. 06. 14:00","title":"Túlélési praktikák szülőknek a karantén idejére - Fülke podcastunkban Szél Dávid pszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra kért mindenkit, aki elégedetlen a kormánnyal, dudáljon a Lánchídnál, mert \"dudálni szabad.\"","shortLead":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra...","id":"20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f406c-dc69-4ee2-98c0-409194251de4","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","timestamp":"2021. március. 05. 13:18","title":"Senkit nem büntetnek meg végül a dudálós tüntetés miatt, kivéve Szél Bernadettet és Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak például az uniós átlagnál 10 százalékkal több energiát fogyasztanak.","shortLead":"Az iparhoz mérten is meglepően magas a lakosság által felhasznált energia aránya Magyarországon, a családi házak...","id":"20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a25ddc-4194-48ca-a3d6-7917aa5a7cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6282a4-88e5-4b73-a29d-2029440e16ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_lakossag_ipar_energiafogyasztas","timestamp":"2021. március. 05. 11:06","title":"Élen jár energiapazarlásban a magyar lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függőlegesen elhelyezhető fülek, gyorsabb indulás, jobb keresés a Bing motorral – ilyesmikkel bővítette a Microsoft az Edge böngészőt.","shortLead":"Függőlegesen elhelyezhető fülek, gyorsabb indulás, jobb keresés a Bing motorral – ilyesmikkel bővítette a Microsoft...","id":"20210306_microsoft_edge_bongeszo_funkciok_internetezes_fulek_rendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f9a218-9a40-49c7-ae5b-e6c62dc71f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_microsoft_edge_bongeszo_funkciok_internetezes_fulek_rendezese","timestamp":"2021. március. 06. 09:03","title":"Frissítsen, remek új funkciók érkeztek a Windows böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","id":"20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95b61a7-9b51-4763-a920-2a4a2d5f6b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","timestamp":"2021. március. 05. 17:37","title":"Megjött a tájékoztatás: a jövő héten adják be a most elmaradt AstraZeneca-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","shortLead":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","id":"20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81fe8c-f40c-40fb-82d0-319fcf4520b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","timestamp":"2021. március. 05. 21:40","title":"A szakmai szervezet szerint a webáruházak március 8-a után is zavartalanul működhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország – mondta a lezárások bejelentésének napján Szijjártó Péter a hvg360-nak. A többi között kiderül, kitől kért engedélyt az interjúra a miniszter, barátja-e Szíjj László, mi a kormányzati álomposztja, elküldték-e FFP2-maszkért, és mit gondol a magyar sajtószabadságról.\r

\r

","shortLead":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország –...","id":"20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8100bb5-84fd-4cb7-8ab2-fcee3cef9c16","keywords":null,"link":"/360/20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","timestamp":"2021. március. 04. 20:20","title":"Nagyinterjú Élesben Szijjártó Péterrel: oltásjátszma, jachtozás, titkosszolgák és a Néppárt-balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]