[{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem kötelező.","shortLead":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem...","id":"20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e27954-b4b7-4153-ad6c-c1b04af2136e","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 07:26","title":"Alaszkában minden 16 év feletti számára elérhetővé tették a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset Rákospalota-Újpest állomásnál.","id":"20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb44c6c8-becc-4899-a739-8ca6bb861e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_vasut_vonat_baleset_nyomozas","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Szándékosan kapcsolhatta le valaki egy tehervonat utolsó kocsiját, hogy balesetet okozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely egy szemmel látható változásra készül ettől az évtől.","shortLead":"A digitális platformok és a felnőttek segítségével az ágazatnál is kétszer jobb eredményt ért el 2020-ban a Lego, amely...","id":"20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e1983-4860-4d0b-b071-c30e10a0c3ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Nagyon_bejott_a_karanten_a_Legonak","timestamp":"2021. március. 10. 12:02","title":"Nagyon bejött a karantén a Legónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","shortLead":"Egy ideig a ma hajnali az utolsó éjszakai fagy az ország nagy részén.","id":"20210311_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513c6-dd32-413a-87e9-3c2d924e5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd36c-7e1e-401d-a3ee-65ecb5dc1652","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 11. 05:22","title":"Akár 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt egy titkosügynökbe.","shortLead":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt...","id":"20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0278810-3240-4b38-8a27-e5529b7d6706","keywords":null,"link":"/elet/20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","timestamp":"2021. március. 10. 17:11","title":"Csak ideiglenesen tették ki Biden kutyáinak szűrét a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van. A Semmelweis Egyetem rektora korábban arról beszélt, a magyar egészségügyi személyzet teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, ekkora és ennél nagyobb számú súlyos állapotban lévő beteget hosszú időn keresztül az ellátórendszer nem bír el. Ha a jelenlegi növekedési ütem marad, pár napon belül elérhetjük ezt a számot. ","shortLead":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van...","id":"20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7c007-c95a-4dc9-b03f-f98a000c1fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","timestamp":"2021. március. 09. 15:40","title":"Két hét alatt duplázódott meg a lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","shortLead":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","id":"20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6acf05-7ba6-4ce3-87ec-18f762c1cc27","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 10. 21:35","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]