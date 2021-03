Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7fd1dc8-43c6-4289-b2fa-ed655d63679a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs elég példány a kockás mézevőkből, amelyek tovább adhatnák a párkereső éneket.","shortLead":"Nincs elég példány a kockás mézevőkből, amelyek tovább adhatnák a párkereső éneket.","id":"20210317_kockas_mezevok_parkereses_enekes_madarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7fd1dc8-43c6-4289-b2fa-ed655d63679a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1fba71-dd31-4ee4-ab31-75075934d7a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210317_kockas_mezevok_parkereses_enekes_madarak","timestamp":"2021. március. 17. 11:53","title":"Egy kihalás szélére sodródott madárfaj kezdi elfelejteni a párkereső énekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén több mint 60 cég 1000-nél is több friss állást hoz. Hogyan készülj, mire figyelj, hogy közelebb kerülj új állásodhoz?\r

\r

","shortLead":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén...","id":"20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25694497-2e65-4b08-9fbb-1c1dd61adafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","timestamp":"2021. március. 17. 16:23","title":"Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","shortLead":"Épp a támogatói körében erős az oltásellenesség, úgyhogy már nagyon várták, hogy mondjon valamit.","id":"20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8b627-53f5-4231-bc95-dd77e76822e7","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Donald_Trump_hosszu_hallgatas_utan_megszolalt_a_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 17. 09:28","title":"Donald Trump hosszú hallgatás után megszólalt a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két tartományi választás után, hogy engedje át a terepet bajor kollégájának, amikor alig egy fél év múlva a kancellári tisztség lesz a tét.","shortLead":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két...","id":"20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5f38-840b-4059-9024-3fc12c8dd8e5","keywords":null,"link":"/360/20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Merkel utódjában \"annyi a karizma, mint egy beosztott könyvelőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Európa Amerikába költözött: Joe Biden elnök költségvetési csomagja olyan jóléti intézkedéseket tartalmaz, amilyenekre a kontinensünk szociáldemokratái is csettintenének. Más kérdés, hogy erre csak annak az országnak futja, amelyik a világgazdaság negyedét és kulcsvalutáját adja.","shortLead":"Európa Amerikába költözött: Joe Biden elnök költségvetési csomagja olyan jóléti intézkedéseket tartalmaz, amilyenekre...","id":"202111__biden_mentocsomagja__gondoskodo_kormany__filozofiavaltas__a_pelda_mutatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa3c073-0f55-4e69-af3e-cbdd0109c731","keywords":null,"link":"/360/202111__biden_mentocsomagja__gondoskodo_kormany__filozofiavaltas__a_pelda_mutatos","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Biden úgy osztja a pénzt, mint egy skandináv szociáldemokrata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek...","id":"20210318_Radar360_Biden_szerint_Putyin_gyilkos_az_ugyeszseg_szerint_Berki_bunos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ccf031-7dcd-46bd-afe4-b022d85ae327","keywords":null,"link":"/360/20210318_Radar360_Biden_szerint_Putyin_gyilkos_az_ugyeszseg_szerint_Berki_bunos","timestamp":"2021. március. 18. 07:54","title":"Radar360: Biden szerint Putyin gyilkos, az ügyészség szerint Berki bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","shortLead":"Az angol csapat már több mint 700 perce nem kapott gólt a sorozatban.","id":"20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d13ad2e-b3f8-463c-b3c2-609478475386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fb490d-61f0-4764-9682-2c335fdbd661","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Bajnokok_Ligaja_Real_Madrid_Manchester_City","timestamp":"2021. március. 17. 05:19","title":"BL: Könnyedén jutott a nyolc közé a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]