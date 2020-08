Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","shortLead":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","id":"20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e163a-ff74-403b-b944-7ab80f693932","keywords":null,"link":"/sport/20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:31","title":"Szoboszlai marad a Salzburgnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","shortLead":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","id":"20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d305ce-0c69-4e37-bef8-3d68a6644d46","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:13","title":"250 ezerre büntették Szél Bernadettet dudálásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. Még az is lehet, hogy a tartalékjaikkal mennek. Ha nem tudnak egy csapatot kiállítani, az UEFA nem lesz elnéző.","shortLead":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak...","id":"20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d20ad-85f0-41a1-8c02-dcbd44c73408","keywords":null,"link":"/sport/20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:46","title":"Bizonytalan a Felcsút szereplése az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását: egy hivatásos vadászpilótát döngölt a földbe a virtuális csatában.","shortLead":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását...","id":"20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda27e8e-ba6a-4902-a102-ed2c219f5a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:33","title":"A mesterséges intelligencia egy vadászgéppel simán elintézte az emberi pilótát a kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizetési hajlandóság az X-generáció tagjainak körében a legnagyobb.","shortLead":"A fizetési hajlandóság az X-generáció tagjainak körében a legnagyobb.","id":"20200825_index_fizetos_online_ujsag_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e98123b-dc57-4133-8172-95d6642478c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_index_fizetos_online_ujsag_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:32","title":"A budapestiek majdnem fele egyáltalán nem fizetne online hírekért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","shortLead":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","id":"20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea768bce-e473-494c-b77c-0f00c34bee93","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:58","title":"A svédek elszúrták a teszteket, 3700 embert mondtak fertőzöttnek, pedig nem voltak azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járványügyi készültséget fenn kell tartani, valamint újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, így módosítani kellett a hiánycélt.

","shortLead":"A járványügyi készültséget fenn kell tartani, valamint újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, így módosítani...","id":"20200824_kormany_penzugyminiszterium_koltsegvetes_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a52c2-3ef6-49ea-856f-9067629d9223","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_kormany_penzugyminiszterium_koltsegvetes_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:18","title":"Hatalmas költségvetési hiánnyal számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,4 százalékos a hozam.","shortLead":"3,4 százalékos a hozam.","id":"20200824_Tobb_mint_2_milliard_forintot_fizet_ki_osztalekra_a_4iG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e537fa51-8266-418b-b930-0bb7ad2347b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Tobb_mint_2_milliard_forintot_fizet_ki_osztalekra_a_4iG","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:58","title":"Több mint 2 milliárd forintot fizet ki osztalékra a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]