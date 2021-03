Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","shortLead":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","id":"20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7519f-e9a2-4771-9484-c0943109a8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Hózáporos hideg időt jósolnak a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás befolyásolására az amerikai hírszerzés szerint.","shortLead":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás...","id":"20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef56513a-1028-41e9-9af6-f5164043530b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","timestamp":"2021. március. 17. 06:58","title":"Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember. A betegágyak közel fele szabad még Szegeden.","shortLead":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember...","id":"20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc992609-bc5b-46df-ab7f-edd82f11c00a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 19:32","title":"Kórházi ágy bőven van, személyzetet biztosítani mellé óriási erőfeszítést igényel – mondta a Szegedi Tudományegyetem kancellárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68721b9-002f-4f97-9e06-49e0250aaa5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTA közzétette a videót, amikor Lovász Lászlóval közlik, hogy ő nyerte a matematika legrangosabb nemzetközi díját.","shortLead":"Az MTA közzétette a videót, amikor Lovász Lászlóval közlik, hogy ő nyerte a matematika legrangosabb nemzetközi díját.","id":"20210317_Lovasz_Laszlo_Abel_dij_matematika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68721b9-002f-4f97-9e06-49e0250aaa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3101cf86-39c9-4e6f-a4df-60db563844da","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Lovasz_Laszlo_Abel_dij_matematika","timestamp":"2021. március. 17. 15:23","title":"Nem vagyok rendesen felöltözve – videón Lovász László első reakciója az Abel-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális intézmények és a szállodák.","shortLead":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális...","id":"20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14566217-102f-414c-984f-64472320a771","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 16:52","title":"Kiterjesztik a járványügyi szigorításokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse a több milliós kártérítést.","shortLead":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse...","id":"20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32299e0-6f87-4909-a1e3-0ba01c1affd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","timestamp":"2021. március. 18. 08:18","title":"Milliókat kaszált idős férfiak életbiztosításán a 72 éves Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban úgy látja: másfajta felhasználás is létezik, amivel tovább enyhíthetnénk a környezetre nehezedő terhet.","shortLead":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban...","id":"20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9114e22a-7366-4cba-b88f-6064fcd289b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","timestamp":"2021. március. 17. 10:34","title":"Radikálisan csökkenthető a károsanyag-kibocsátás a kidobott ételekből készült üzemanyaggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","shortLead":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","id":"20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c521566-45cc-4910-8b60-a8f14fb94e08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","timestamp":"2021. március. 17. 13:36","title":"Az adósságbehajtók már nagyon várják a Biden-kormány 1400 dolláros segélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]