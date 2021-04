Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0379476e-545d-4230-ac5f-52d5a80b59b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddig mobil eszközök gyártásában jeleskedő kínai cég bemutatta autóját, ami nem teljesen önálló produkció, de ígéretesnek tűnik. ","shortLead":"Az eddig mobil eszközök gyártásában jeleskedő kínai cég bemutatta autóját, ami nem teljesen önálló produkció, de...","id":"20210421_megerkezett_a_Huawei_eslo_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0379476e-545d-4230-ac5f-52d5a80b59b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a176f5d-f281-41e4-ac58-8482bf2054c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_megerkezett_a_Huawei_eslo_autoja","timestamp":"2021. április. 21. 13:37","title":"Megérkezett a Huawei első autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt tévés műsorvezető címlapra került a Hot! magazinban, amely ismerőseire hivatkozva azt írja: a felcsúti milliárdos megkérte a kezét, ő pedig igent mondott.","shortLead":"A volt tévés műsorvezető címlapra került a Hot! magazinban, amely ismerőseire hivatkozva azt írja: a felcsúti...","id":"20210422_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_lanykeres_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119bc0e6-20ed-4b9e-bddb-d02c2ea9a65a","keywords":null,"link":"/elet/20210422_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_lanykeres_hazassag","timestamp":"2021. április. 22. 07:32","title":"Várkonyi Andrea: A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok, most meg pláne nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","shortLead":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","id":"20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432c5be-5714-47ae-98d9-0af992244d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","timestamp":"2021. április. 22. 10:46","title":"Bérelt autókból lopták ki a katalizátorokat egy Illatos úti autószerelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","shortLead":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","id":"20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae51a69-6607-4d59-bf63-add0ae35623b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","timestamp":"2021. április. 23. 07:47","title":"Az euróhoz képest gyengébb, a dollárhoz képest erősebb lett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 25 éven át zajlott kutatás szerint akik 50-60 éves korban nem alszanak eleget, azoknál nagyobb a demencia kockázata. ","shortLead":"Egy 25 éven át zajlott kutatás szerint akik 50-60 éves korban nem alszanak eleget, azoknál nagyobb a demencia...","id":"20210421_demencia_alvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f136c4-36f8-40ce-a185-11e1773d201c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_demencia_alvas","timestamp":"2021. április. 21. 19:11","title":"Kutatók mondják: ha keveset alszik, és elmúlt 50, jobb, ha változtat a szokásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa a Mészáros-közeli Konzum PE magántőkealap. Nem messze innen egy palota is az övék, a szomszédban pedig Mészáros tőzsdei cége működik.\r

","shortLead":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4d8ee-87e1-4974-b0d0-50f0f5af46c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","timestamp":"2021. április. 21. 13:54","title":"Mészáros érdekeltségébe kerültek a Szarvasi kávéfőző Andrássy úti ingatlanjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai hotelberuházást.","shortLead":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai...","id":"20210422_hell_komment_facebook_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a01650-0403-46de-98c8-fa956834f93a","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_hell_komment_facebook_per","timestamp":"2021. április. 22. 17:39","title":"A Hell Energy beperelt egy kommentelőt, de első fokon vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","id":"20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ff673-7127-4009-abc4-c24b2f47d1e8","keywords":null,"link":"/elet/20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. április. 21. 20:41","title":"Összeházasodik Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]