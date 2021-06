Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon akarjuk, más alakot is felvehet.","shortLead":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon...","id":"20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce7b6d4-fa00-49de-842d-98412da3f01e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","timestamp":"2021. június. 03. 11:03","title":"Nyújthatja, csavarhatja, ezt is kibírja: elkészült az alakváltó kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93881d57-cc6a-4f58-900a-6891b63b8d2d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A legutóbbi orosz–amerikai külügyminiszteri találkozó barátságos légkörű volt, ám a két fél még számos csörtét meg fog vívni, talán már Joe Biden és Vlagyimir Putyin június 16-ai genfi csúcsán is. Például az Északi-sark térségéről, amelyről Oroszország közölte, hogy hozzá tartozik.","shortLead":"A legutóbbi orosz–amerikai külügyminiszteri találkozó barátságos légkörű volt, ám a két fél még számos csörtét meg fog...","id":"202122__kie_asarkvidek__keson_ebredok__kivert_fogak__elottuk_van_eszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93881d57-cc6a-4f58-900a-6891b63b8d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf1baa-d434-4c91-8076-3e7b5edf92bc","keywords":null,"link":"/360/202122__kie_asarkvidek__keson_ebredok__kivert_fogak__elottuk_van_eszak","timestamp":"2021. június. 03. 17:00","title":"Putyin fogak kiverésével fenyegeti az Északi-sarkra ácsingózó Nyugatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az egy évvel ezelőtt elkészített biztonsági funkciójához adott hozzá pár újdonságot, hogy még nagyobb biztonságban internetezhessenek a felhasználók.","shortLead":"A Google az egy évvel ezelőtt elkészített biztonsági funkciójához adott hozzá pár újdonságot, hogy még nagyobb...","id":"20210604_google_chrome_bongeszo_biztonsagos_bongeszes_letolotes_bovitmeny_telepitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8875ebd-4153-4786-abe2-e83b1921ecb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_google_chrome_bongeszo_biztonsagos_bongeszes_letolotes_bovitmeny_telepitese","timestamp":"2021. június. 04. 09:33","title":"Újabb védvonalat rak a Google a Chrome-ba, érdemes használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19ec68d-1eba-4cfb-8df1-db26262c54c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kékek házigazdaként háromgólos győzelmet arattak a Telekom Veszprém felett a férfi kézilabda NB I. döntőjének első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A kékek házigazdaként háromgólos győzelmet arattak a Telekom Veszprém felett a férfi kézilabda NB I. döntőjének első...","id":"20210602_kezilabda_bajnoki_donto_szeged_veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19ec68d-1eba-4cfb-8df1-db26262c54c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb686c4-a822-4a66-a9d8-fe88421595aa","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kezilabda_bajnoki_donto_szeged_veszprem","timestamp":"2021. június. 02. 21:14","title":"Előnyben a Szeged a bajnoki döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"100 millióról indult a licit.

","shortLead":"100 millióról indult a licit.

","id":"20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb0da50-4216-4348-aab4-a25ba5d39532","keywords":null,"link":"/kultura/20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","timestamp":"2021. június. 03. 11:44","title":"Valaki 220 millió forintot fizetett egy Rippl-Rónai-képért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f74b774-3b3a-4f2e-b7f6-a6ba18c6f6fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítés érkezett ahhoz, hogy valójában jó hatással van az egészségünkre a kávéivás. Persze fontos annak mennyisége, ami – egy dél-koreai kutatás szerint – több lehet annál, mint amit elsőre gondolnánk.","shortLead":"Megerősítés érkezett ahhoz, hogy valójában jó hatással van az egészségünkre a kávéivás. Persze fontos annak mennyisége...","id":"20210603_kavefogyasztas_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f74b774-3b3a-4f2e-b7f6-a6ba18c6f6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf70390-48c6-41be-8571-1f9ac3d69921","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_kavefogyasztas_hatasa","timestamp":"2021. június. 03. 09:03","title":"Jót tesz magának, ha több kávét iszik naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d822153-4123-4166-82f5-3779aaf35810","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Ismét beindult a választások előtti pártalapítási láz. Bár közvetlen bizonyíték nincs a politikai sokszínűség kormánypárti gerjesztésére, az egyik új formáció Orbán Viktort éltetve készül odaállni a startvonalra.","shortLead":"Ismét beindult a választások előtti pártalapítási láz. Bár közvetlen bizonyíték nincs a politikai sokszínűség...","id":"202122__fideszkozeli_partalapitas__ugrodeszka__lakodalmas__rozsaszinben_latjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d822153-4123-4166-82f5-3779aaf35810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6ac43a-1da9-4e03-9dcd-c109ac64d12c","keywords":null,"link":"/360/202122__fideszkozeli_partalapitas__ugrodeszka__lakodalmas__rozsaszinben_latjak","timestamp":"2021. június. 04. 06:30","title":"Alig takarhatóan lóg ki a Fidesz-láb egy a választásokra készülő új párt mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0ac19-91b2-4b53-9d5f-d57308299666","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Dalfutár új évadja.","shortLead":"Indul a Dalfutár új évadja.","id":"20210604_Hajos_Andras_ujra_biciklire_pattan_hogy_dalokat_hozzon_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0ac19-91b2-4b53-9d5f-d57308299666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccb4f94-0398-4512-9356-7317659a2b27","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Hajos_Andras_ujra_biciklire_pattan_hogy_dalokat_hozzon_ossze","timestamp":"2021. június. 04. 09:46","title":"Hajós András újra biciklire pattan, hogy dalokat hozzon össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]