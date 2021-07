Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","shortLead":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","id":"20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee39265e-d4f0-4914-8abd-64f102aca8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","timestamp":"2021. július. 05. 20:12","title":"Kocsis Máté a sok szúnyogra panaszkodott, de kicsit félrement a kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló felvételeket küldött szét a partneréről, aki korábban szakított vele.","shortLead":"Cyrus Engerert a máltai sajtó tudósítása szerint 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert kompromittáló...","id":"20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbc49-dc1a-441c-9924-7f9d797b299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bc0610-3c5f-48df-8c41-10e9cb866855","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_cyrus_engerer_ep_kepviselo_allasfoglalas","timestamp":"2021. július. 06. 19:50","title":"Bosszúpornó miatt elítélt máltai politikus dolgozta ki a Magyarországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit előzte meg. Semjén Zsolt vadászkiállítása külön kategóriát kapott.","shortLead":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit...","id":"20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb24b74b-a58a-4826-93d6-2d25d43bd1a3","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","timestamp":"2021. július. 05. 21:54","title":"Chilis, szedres és csokis az Év fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor figyelmen kívül hagyta a szakmai bizottság javaslatát.","shortLead":"„A szakmázás ugye bolsevik trükk”, írta a polgármester, miután a képviselőtestület a Pinceszínház igazgatóválasztásakor...","id":"20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b001e6-7694-407d-8be4-edb5157b2d5b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_pinceszinhaz_fidesz_mszp_dk_momentum_szavazas_baranyi_krisztina_dome_zsuzsanna_takacs_mariusz","timestamp":"2021. július. 06. 16:34","title":"Együtt szavazott a Fidesz, az MSZP és a DK Ferencvárosban, Baranyi kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","shortLead":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","id":"20210705_spinazzola_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71539f4-356d-40ac-9a13-4954b7222898","keywords":null,"link":"/sport/20210705_spinazzola_mutet","timestamp":"2021. július. 05. 20:42","title":"Megműtötték Spinazzolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves férfit és párját is kihallgatták már.","shortLead":"A 44 éves férfit és párját is kihallgatták már.","id":"20210705_Szemeremsertes_zaklatas_Bicske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4300e6-714a-4132-be46-e9ce7939f8c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Szemeremsertes_zaklatas_Bicske","timestamp":"2021. július. 05. 21:07","title":"Szeméremsértéssel és zaklatással gyanúsítják a férfit, aki egy nő fenekére csapott Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új fertőzöttek többsége húszas-harmincas éveiben járó, eddig még nem beoltott ember.\r

","shortLead":"Az új fertőzöttek többsége húszas-harmincas éveiben járó, eddig még nem beoltott ember.\r

","id":"20210707_DelKorea_koronavirus_negyedik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00415dce-0d57-4b07-ac27-8c4879395b80","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_DelKorea_koronavirus_negyedik_hullam","timestamp":"2021. július. 07. 06:15","title":"Dél-Koreában még a nyáron berobbanhat a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]