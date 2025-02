Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Depp a jövőben is szeretne Csoma Judittal dolgozni.","shortLead":"Depp a jövőben is szeretne Csoma Judittal dolgozni.","id":"20250213_Magyar-szinesznot-rendezett-Johnny-Depp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"fe56b9ff-16a6-4d03-8dcf-e0936ce7e24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_Magyar-szinesznot-rendezett-Johnny-Depp","timestamp":"2025. február. 13. 08:38","title":"„Depp engem választott” – magyar színésznőt rendezett Johnny Depp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442631b-5946-4c0a-979c-3098bf2a0c1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Biztos megérte. ","shortLead":"Biztos megérte. ","id":"20250214_turelmetlen-autos-tanulo-korforgalom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c442631b-5946-4c0a-979c-3098bf2a0c1c.jpg","index":0,"item":"0167cf01-6522-42e2-bd7c-24f76d85c4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_turelmetlen-autos-tanulo-korforgalom-video","timestamp":"2025. február. 14. 08:45","title":"Belső íven előzte a türelmetlen autós a tanulóvezetőt a körforgalomban, de nem hibátlanul – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt, hogy most már talán ledőlhet a szélsőséges párt köré emelt fal.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt...","id":"20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1.jpg","index":0,"item":"44a6fe15-de01-4e63-adf2-9c92aac98f49","keywords":null,"link":"/360/20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","timestamp":"2025. február. 13. 07:34","title":"Der Spiegel: Orbán udvarolt Weidelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják az inflációt. Sok apró meglepetést – összetöpörödő csokit, új férfisapkát – és több fontos, valóban nagy változást is találtunk a listán.","shortLead":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják...","id":"20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05.jpg","index":0,"item":"3953a5ff-2780-48d1-bcfc-58f28f00d957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","timestamp":"2025. február. 14. 07:00","title":"Az elektromos autó és az online rendelés mostantól beleszámít az inflációba, a zacskós szaloncukor viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86592809-1206-40fb-97a5-477929ea5356","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyedi külsejű Rezvani RR1 csúcsmodellje 760 lóerőt szabadít rá az aszfaltra.","shortLead":"Az egyedi külsejű Rezvani RR1 csúcsmodellje 760 lóerőt szabadít rá az aszfaltra.","id":"20250213_retro-hurokat-pengeto-meregeros-uj-porschek-erkeztek-rezvani-rr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86592809-1206-40fb-97a5-477929ea5356.jpg","index":0,"item":"3d6a6f89-ad46-48e9-b0ca-e12c1c9075c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_retro-hurokat-pengeto-meregeros-uj-porschek-erkeztek-rezvani-rr1","timestamp":"2025. február. 13. 07:59","title":"Retró húrokat pengető méregerős új Porschék érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","shortLead":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","id":"20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464.jpg","index":0,"item":"525ce250-6af0-482a-9887-42b1eb557663","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","timestamp":"2025. február. 13. 08:37","title":"A Ford vezérigazgatója szerint Trump politikája amerikai munkahelyeket sodor veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7864556-09ae-4a12-9ea1-ea18de5c0244","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már nagyon készül a 2032-es szabadulására a Theranos alapítója.","shortLead":"Már nagyon készül a 2032-es szabadulására a Theranos alapítója.","id":"20250213_borton-uj-talalmanyok-csalas-Elizabeth-Holmes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7864556-09ae-4a12-9ea1-ea18de5c0244.jpg","index":0,"item":"e2efcee7-4a7a-4f19-96c9-62b8bb2e4d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_borton-uj-talalmanyok-csalas-Elizabeth-Holmes","timestamp":"2025. február. 13. 14:17","title":"A börtönben is új találmányok szabadalmait írja a dollármilliárdos csalásért elítélt Elizabeth Holmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]