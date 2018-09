Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd forintos keretösszeggel, ebből elsősorban az időskori munkaerőpiaci aktivitást fejlesztenék.","shortLead":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd...","id":"20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b56edf-b132-48e3-af71-24af72492ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:33","title":"Nyugdíjasokat képeznének tovább 4 milliárdból, hogy hasznos munkaerő váljon belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában működő Űrdozimetriai Csoport vehet részt, mely passzív dózismérő detektoraival járulhat hozzá a küldetés sikeréhez.","shortLead":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi...","id":"20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fcd67f-4e49-42af-b1d5-517aa9b5cbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:33","title":"Magyar kutatókat is meghívtak a NASA Hold körüli űrrepülési programjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2b4f44-681e-421b-b6b5-7a627193b386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétrendbeli nemi erőszak vádjával őrizetbe vettek Kaliforniában egy sebészt, illetve az orvos barátnőjét, s rendőrség szerint félő, hogy a páros több száz, bedrogozott ember ellen követett el hasonló bűncselekményt.\r

","shortLead":"Kétrendbeli nemi erőszak vádjával őrizetbe vettek Kaliforniában egy sebészt, illetve az orvos barátnőjét, s rendőrség...","id":"20180919_Szornyu_buncselekmenysorozattal_vadolnak_egy_amerikai_sebeszt_es_baratnojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2b4f44-681e-421b-b6b5-7a627193b386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd3855d-56f1-4c44-a716-9fcb6b5d8043","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Szornyu_buncselekmenysorozattal_vadolnak_egy_amerikai_sebeszt_es_baratnojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:01","title":"Szörnyű bűncselekménysorozattal vádolnak egy amerikai sebészt és barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11 főnyi kíséretével. 19 méregdrága Vuitton táskában több mint másfél millió dollár volt náluk készpénzben.","shortLead":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11...","id":"20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0e8e27-47fb-4ebd-a7fe-77fdc662b974","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:36","title":"A buzgó vámosok leckét adtak a diktátor aranyifjú gyermekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet megtenni.\r

","shortLead":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet...","id":"20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70419-ce0d-4c53-86ae-e25458cbf77a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:21","title":"Dobozos autó sosem volt még ennyire menő, itt a VW elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9a4f55-8c8c-4cfa-9aba-043967e636ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria szerint belefér a véleményszabadságba, ha egy politikus arról beszél, offshore cégekbe viszik ki a közpénzt.","shortLead":"A Kúria szerint belefér a véleményszabadságba, ha egy politikus arról beszél, offshore cégekbe viszik ki a közpénzt.","id":"20180919_Jogerosen_pert_nyert_Szel_Bernadett_a_MET_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9a4f55-8c8c-4cfa-9aba-043967e636ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a8a933-b367-400b-bec9-537259bccac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Jogerosen_pert_nyert_Szel_Bernadett_a_MET_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:05","title":"Jogerős: Szél Bernadett kimondhatta, hogy gázvezetéken át pumpálják a közpénzt offshore cégekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"hetilap","description":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben, a helikopter-karbantartásban jeleskedik. ","shortLead":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben...","id":"201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04d6f-2b44-4438-ab8a-4df097f5e415","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Forgószárnyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]