[{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát. ","shortLead":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi...","id":"20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eace26d-77b4-48bf-b2d7-42543fe7f20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:33","title":"Itt a nagy terv: így csiszolná a magyarok idegennyelv-tudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek a séfje összekavart a napokban 5000 liter hallevest? Igaz, a mega bográcsból a paprikát kihagyta. ","shortLead":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek...","id":"20180919_Halban_nagy__rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f75bc-f82d-47d8-9763-2119da59709f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Halban_nagy__rekord","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:42","title":"Halban nagy - rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset után a civilek és egy kormányzati szervezet is megszólaltak, mivel a hasonló munkahelyi balesetek miatt évente több száz ember hal meg Indiában.","shortLead":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset...","id":"20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed60794-1ab1-4a1f-b03a-8e6420ef2ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:44","title":"43 ezer dollárt gyűjtöttek egyetlen nap alatt az édesapját gyászoló indiai kisfiúnak, aki a Twitteren lett híres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa, melyet a Nagy Magellán-felhő bekebelezett – állapították meg az ausztrál Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) csillagászai.","shortLead":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa...","id":"20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650c66c9-23c9-425e-8d62-5839e92d2a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:03","title":"Megfejtették az űrbéli Magellán-felhők nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja, hogy szakértői tudását és tapasztalatát a dinamikusan fejlődő technológiai innovációk alkalmazásával ötvözze. A dupla kamerával felszerelt ipari drónok emberi szemmel nem érzékelhető eltéréseket is kiszűrnek, így a villamos hálózaton keletkező hibák korai beazonosítására az eddigieknél jelentősen hatékonyabb lehetőséget adnak.","shortLead":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja...","id":"20180920_eon_dronok_halozati_hibak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0d4327-0b46-4ca3-b808-db50c152dc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_eon_dronok_halozati_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:02","title":"Drónokat vet be az E.ON Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc753150-79bc-4c5a-9522-8ef39e09f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európi Bíróságához fordul a Magyar Helsinki Bizottság a civilellenes törvények, a bevándorlási különadó és a menedékkérők segítőit börtönnel fenyegető szabályozás miatt.\r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európi Bíróságához fordul a Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20180919_Tobb_fronton_tamadja_a_civilellenes_torvenyeket_a_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc753150-79bc-4c5a-9522-8ef39e09f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8129753-97b7-4e89-8824-db0b30e5df5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Tobb_fronton_tamadja_a_civilellenes_torvenyeket_a_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:36","title":"Több fronton támadja a civilellenes törvényeket a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma Önkormányzat alapított és tart fenn.","shortLead":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma...","id":"20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2fd7ce-09cc-4e1b-a16e-67534a62e859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:01","title":"Az ÁSZ is kiszúrta, mekkora a korrupcióveszély az Országos Roma Foglalkoztatási Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]