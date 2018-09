Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket beolvasztják a Művelődéstörténetibe. ","shortLead":"A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket beolvasztják a Művelődéstörténetibe. ","id":"20180920_Megszunik_egy_torteneti_tanszek_az_ELTEn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2b67-7afb-4f32-ac81-e85be856550b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Megszunik_egy_torteneti_tanszek_az_ELTEn","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"Megszűnik egy történeti tanszék az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá. ","shortLead":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új...","id":"20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e47fa4-1d60-427b-995f-11f692c8a32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:03","title":"Visszahozza a nagy klasszikust a Sony, 20 játékkal jön a régi-új PlayStation","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5066cd-234c-415f-ace7-b19279a59f70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félnek az alacsony nézettségtől, így inkább nem kockáztatnak.","shortLead":"Félnek az alacsony nézettségtől, így inkább nem kockáztatnak.","id":"20180918_A_BBC_nem_ker_a_kovetkezo_kiralyi_eskuvobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a5066cd-234c-415f-ace7-b19279a59f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6707227-c46f-4966-818a-314058545be7","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_BBC_nem_ker_a_kovetkezo_kiralyi_eskuvobol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:39","title":"A BBC nem kér a következő királyi esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de az infláció nőni fog az MNB szerint.","shortLead":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de...","id":"20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be7ca2-8e0c-4c1a-873d-ccbcc71dd684","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:25","title":"Fél százalékkal dobhatja meg a GDP-t a BMW-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","shortLead":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","id":"20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e0bcf9-993e-430e-a1bd-ea65340b2fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:58","title":"Örökbefogadói díjjal pörgetné fel az örökbefogadást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése a becsültnél, a tendert Mészáros Lőrinc nyerte.","shortLead":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése...","id":"20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d383ddf-c372-4b9d-9a17-804b371e6c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:09","title":"Bugyiban szakít 1,32 milliárdot Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","shortLead":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","id":"20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35020f33-58ae-403b-97e4-cd2249a119fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:26","title":"Egyelőre megússza a kormány, hogy az EU-csúcs elé kerüljön a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]